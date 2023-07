Eugenia Tobal habló sin filtros sobre su tormentoso pasado con Nicolás Cabré y la polémica con la China Suárez

Eugenia Tobal habló en su visita a Socios del Espectáculo sobre su pasado con Nicolás Cabré, con quien estuvo casada y que luego de la pérdida de su embarazo comenzó su romance con la China Suárez.

“Fue un momento en el que te pasaron cosas muy fuertes para una mujer”, le dijo Paula Varela y la actriz contestó: “Sí, cosas que les pasa a muchísimas mujeres y a mí se me expuso de una manera muy tremenda”.

“Yo me guardé y sin embargo no hubo mucha piedad, después si; pero pasaron 13 años y todavía parece que eso fuese lo único que marca mi vida, y después me pasaron tantas cosas”, reprochó Eugenia.

“¿Y trece años después pudiste sanar eso?”, indagó entonces Mariana Brey y Tobal aclaró: “Pero sí, lo sané al año, dos años, ya pasó. Después tuve otros novios, otra vida, eso que me pasó no lo elegí, todo lo contrario”.

EUGENIA TOBAL CONTÓ SI SE VOLVIÓ A CRUZAR CON NICOLÁS CABRÉ

Eugenia Tonal contó en el programa matutino de eltrece si se volvió a cruzar con Nicolás Cabré después de la separación definitiva.

“¿Se volvieron a cruzar después con Nico?”, le consultó Mariana Brey y la actriz contestó: “No, nunca más”

“¿Tampoco ameritaba una charla posterior?”, insistió la panelista y ella sentenció: “No, ya está, son cosas que pasan, la mejor manera de sanar es perdonarse uno primero y cero rencor”.