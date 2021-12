Eugenia Tobal se emocionó en el debut de Hogar, dulce hogar: "Quiero mandar un beso al cielo"

A pura emoción, Eugenia Tobal presentó Hogar, dulce hogar (lunes a viernes a las 15.45 por eltrece), el reality de decoración, remodelación y reciclaje producido por LaFlia.

"Estoy muy emocionada, quiero agradecerles. Quiero mandar un beso al cielo que seguro están ahí en primera fila mirándome y todos ustedes en casa ojalá se metan en nuestro hogar para que puedan aprender todo lo que nosotros tenemos ganas de enseñar", arrancó la conductora.

Por otra parte, Tobal explicó de qué se trata el programa: "Este espacio que a partir de este momento va a ser tu Hogar, Dulce Hogar. Un lugar donde vas a poder aprender, transformar, reciclar, reutilizar. Esos espacios que crees que están sin uso los podés reformar y darles uso en tu hogar. Esas cosas que crees que no las podés usar, las vas a poder reutilizar también. Este lugar además, te va a enseñar, te vas a divertir y te vas a emocionar".

EUGENIA TOBAL PRESENTÓ A LOS JURADOS DE HOGAR, DULCE HOGAR

Después de saludar a los cuatro participantes por cada uno de los dos equipos, Eugenia Tobal presentó al cuarteto de jurados expertos que deberán asesorar y evaluar a cada uno de los competidores: Octavio Borro (ex Jugate Conmigo), experto en carpintería; Sol Álvarez Roldán (ex Utilísima), decoración y reciclaje; Agustina Gallo (ex Utilísima), manualidades, restauración y bricolaje; Luis Escobar (Youtuber), construcción y realización.

Cada semana, los dos equipos deberán presentar sus trabajos finalizados. Uno quedará eliminado y el otro se alzará con 200 mil pesos y la posibilidad de seguir avanzando y acumulando dinero en el programa.