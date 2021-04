Estremecedor relató de la niñera de las hijas de Cinthia Fernández y Defederico: "Las nenas me preguntaban qué pasaba"

A principios de abril Cinthia Fernández (32) había contado un muy grave episodio de violencia de género con Matías Defederico (31), que habría ocurrido en abril de 2016 en Chile. En su momento, la panelista de Los Ángeles de la Mañana había relatado su versión de los hechos, pero faltaba la perspectiva de la por entonces niñera de las mellizas Bella y Charis (7) y Francesca (6).

“Me agarró del cuello, me levantó contra la pared y sentía que me iba a morir. (…) En un momento de verdad pensaba que me moría porque no podía respirar. Cuando se ve que él se dio cuenta, o yo cambié de color en el semblante mientras le hacía señas con las manos, me soltó y caí de rodillas al piso. Entonces, me agarró del cuello y me puso la rodilla en la espalda. Mi cara quedó apoyada contra el piso, mientras me decía ‘ahí tenés, hija de pu…’. Salí del baño para la habitación y me tiró contra la cama. Ahí mi dedo del pie se enganchó con el acolchado y se dio totalmente vuelta. No entienden el dolor que sentí en ese momento, empecé a gritar”, había explicado Cinthia.

De ahí que la exniñera recordara un detalle que Fernández había obviado, y era que además Defederico la habría golpeado. “El cachetazo se escuchó. Yo estaba atenta a la discusión de ellos. Después le dije que si la cosa no va no tenían que seguir juntos, que ella no tenía por qué soportar esas cosas”, afirmó.

"El cachetazo se escuchó. Yo estaba atenta a la discusión de ellos". G-plus

Luego, la mujer se explayó sobre lo que sentían las nenas en esos momentos de violencia familiar: “Ellas me preguntaban qué pasaba y yo les decía que había diferencias entre el papá y la mamá. Trataba de no decirles mucho para que no les afectara, pero ellas se daban cuenta. Me preguntaban si papá trataba mal a mamá, o si mamá hizo algo para que el papá se enoje”.

“La quiere tratar de mentirosa cuando no es así. Y si vamos al caso, la familia de Matías sabe cómo es él. Porque siempre que Cinthia discutía con Matías el padre le preguntaba a ella qué le pasaba, ya sabían que él era violeto. Que lo tapen es cosa de ellos”, concluyó la exniñera de Bella, Charis y Francesca sobre el conflictivo matrimonio de Cinthia Fernández y Matías Defederico.