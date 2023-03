"Estos mensajitos me los paso por la cola": Nazarena Vélez se sacó porque la cuestionaron por ayudar a Barbie con su bebé

Nazarena Vélez compartió varias fotos a la madrugada haciéndole "upa" a su nieto, Salvador, hijo de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez. Y al ser cuestionada por una fan de Instagram, la panelista de LAM le puso los puntos.

"Dejá en la cuna a ese bebé, me ponés nerviosa... Y de paso, vendría bien que dejes a esos papás solos un poco. Que no estés no implica que no los ames, pero es un momento muy íntimo y hay que respetarlo", le dijo esta persona.

"Estos mensajitos me los paso por la cola. No estoy ayudando a Barbie todo lo que me gustaría, porque soy mayor, estoy cansada, y hago de todo. Si no, estaría todas las noches con ellos". G-plus

Entonces, Naza le hizo frente. "Estos mensajitos me los paso por la cola. No estoy ayudando a Barbie todo lo que me gustaría, porque soy mayor, estoy cansada, y hago de todo. Si no, estaría todas las noches con ellos. Porque lo amo a Salvi, me da años de vida... Me genera una alegría y amor increíble", sentenció, contundente.

LA EMOCIÓN DE NAZARENA VÉLEZ POR LOS MENSAJES DE SUS FANS

"Gracias por tus mensajes sobre los cuerpos... Mi hija, más allá de que no tiene sobrepeso, no se gusta. Le mostré tus videos, le conté tu historia, le hizo muy bien cuando dijiste que te perdiste de disfrutar cosas... Se sintió así muchas veces. Y hoy se animó a sentirse mejor, gracias de corazón por la ayuda", le dijo una fan.

"Gracias por estos mensajes, que son muchos, realmente me conmueven", le agradeció Naza, muy dulce.