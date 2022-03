Estefi Berardi tomó por sorpresa a Fede Bal al aire: "¿Eso es un anillo de compromiso?"

Estefi Berardi tomó por sorpresa al invitado súper especial de este viernes en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine), Fede Bal, y le preguntó sin filtros por el anillo que lleva puesto.

“Fede, ¿ese anillo es nuevo?”, le preguntó la panelista al actor, que está en pareja con Sofía Aldrey, y él le respondió: “No, este anillo es muy viejo, mirá lo que dice adentro”.

“Ah, ¿no es de compromiso?”, insistió Estefi, quien agarró el anillo y al observar bien las inscripciones internas expresó sorprendida en el programa matutino: “Dice tu nombre Carmen”.

"Era el anillo de compromiso de papá, me queda perfecto. Me parece que es un homenaje también". G-plus

“Era el anillo de compromiso de papá, hay mucha gente que dice que no se debe usar anillos de otras personas porque cargan una energía, yo no creo en nada. Me parece que es un homenaje también”, sentenció Fede.

Más sobre este tema Carmen Barbieri contó la reacción de Fede Bal tras su fuerte cruce con Jorge Rial: "Me dijo '¿hacía falta contestarle?'"

CARMEN BARBIERI CONTÓ CÓMO EL ANILLO DE SANTIAGO BAL TERMINÓ EN MANOS DE FEDE

Carmen Barbieri reveló en la emisión de Ciudad Magazine cómo el anillo de compromiso de Santiago Bal terminó en manos de Fede tras su muerte.

“Cuando Santiago estaba enfermo se lo saqué porque se le hinchaban mucho las manos y me lo puse yo. Cuando falleció, Fede me dijo ‘¿me lo podés dar?’”, reveló la conductora.