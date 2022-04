Estefi Berardi reveló que la contactaron del entorno de Rodrigo de Paul por los rumores sobre Tini Stoessel: "Me mandó a decir que afloje con el tema"

Los rumores de romance entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel cobraron nuevos bríos cuando Estefi Berardi descubrió que el futbolista comenzó a seguir a una amiga de la cantante llamada Carola Gil que llegó a Madrid junto con ella.

Pero, además, la panelista de Mañanísima descubrió que tanto Tini como Rodrigo tienen el mismo fotógrafo, Thomas Raimondi, que les toma imágenes en Buenos Aires y en Madrid.

En LAM, la panelista se mostró muy interesada en saber por qué De Paul y Tini no blanquean el supuesto romance. “No es el momento porque él está recién separado y ellos se están conociendo. Es complicado blanquear algo que recién comienza”, acotó Ángel de Brito.

“Sí sé de encuentros y asados, juntadas con amigos. Tienen muchísimos amigos en común, que es lo que se ve en las redes”, explicó Tini. “Lo último fue esto de las stories, que quedó bastante en evidencia que estaban tomando algo y que él empezó a seguir a Carola”, agregó.

ESTEFI BERARDI CONTÓ CÓMO LA CONTACTARON DEL ENTORNO DE RODRIGO DE PAUL

“¿Y si fue a propósito que la empezó a seguir a Carola para que hagas esta captura?”, preguntó Carolina Molinari. “No creo porque a mí me mandaron a callar cuando empecé a hablar de este tema. Me pidieron que deje de hablar del tema”, respondió Berardi.

“¿Te amenazaron?”, quiso saber De Brito. “No, no fue amenaza. Fue de muy buena manera. Alguien del entorno de Rodrigo de Paul me dijo ‘aflojá con el tema, por favor’”, explicó Estefi.

“Si, es muy de llamar De Paul. Pero no es que dejé de hablar por eso. Me escribió por lo que dijmos de los mensajes de la China Suárez ”, coincidió Ángel. “¿Viste? Yo le respondí ‘que me lo diga él, voceros no’, porque yo le escribí a él antes de contarlo”, respondió Estefi.

“Yo antes de tirar esta información, lo chequé con él y le mandé un mensajes diciéndole ‘tengo esto’ por si tenía algo para decir. Si a mí me decís ‘no lo cuentes’, yo no lo cuento. El leyó, no me contestó y después me mandó a decir con una persona que afloje con el tema, que pare de hablar, lo cual yo no hice”, cerró Estefi Berardi.