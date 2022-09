Estefi Berardi mandó al frente a Laurita Fernández por un pedido que hacía en Combate

De los tiempos de Combate, Estefi Berardi no quedó con las mejores relaciones con Mica Viciconte, ni con Laurita Fernández, que conducía el ciclo de El Nueve. La panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) contó uno de los pedidos que hacía la animadora a todos sus compañeros.

Fue cuando Carmen Barbieri salió a repartir abrazos y besos a los integrantes de su ciclo por el Día de la Primavera que la influencer contó por qué ella se niega a saludar con un beso a los integrantes del programa.

“Yo me acostumbré en Combate. A Laurita Fernández no le gustaba que le den un beso porque le corrés el maquillaje”, aseveró, mandando al frente a la animadora de Bienvenidos a bordo. Pero Carmen la contradijo. “No me importa, yo no necesito un abrazo. ¿Te molesta?”, la desafió.

ESTEFI BERARDI ARREMETIÓ CONTRA MICA VICICONTE

Estefi Berardi criticó sin filtros en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) a Mica Viciconte luego de ver un picante tweet en su contra publicado en abril. “Amo esto, no lo había visto, me encanta, justo Mica que es una nada. Ella me dice que estudie cuando estudio, creo que ella no estudia nada, yo sí voy a la facultad”, dijo picantísima la panelista.

Luego, continuó con su descargo: “Ella es una nada, ni canta, ni baila, ni nada, me encanta. Yo siempre me esforcé, pero priorizo ser buena persona y no lastimar a un compañero”, se despachó.

“Creo que ella podría estudiar para perfeccionarse en algo y ser algo, cantar o bailar. ¿Qué sos? No se sabe la profesión”, lanzó al final Estefi contra Viciconte, a quien le dio un consejo y la mandó a estudiar.