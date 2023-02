Estefi Berardi incomodó a Coti de Gran Hermano y las panelistas de LAM reaccionaron: "Qué fea pregunta"

Coti Romero no dudó en chicanear a Yanina Latorre en LAM, tras negar la versión de que quiso cobrar un millón de pesos para participar en el Carnaval de Corrientes. Lo que no esperó la exparticipante de Gran Hermano fue la pregunta sin filtros de Estefi Berardi.

LA PICANTE PREGUNTA DE ESTEFI BERARDI A COTI ROMERO Y LA REACCIÓN DE LAS ANGELITAS

Yanina Latorre: -Te estamos dando entidad nosotros.

Coti Romero: -Les digo que estoy recontenta porque llegué a 1.900.000 seguidores, gracias a todo lo que sucedió. Gracias, Yani.

Yanina: -Te nombré, te tuve todo el día...

Ángel de Brito: -¿Sabés lo que cotizan dos palos de seguidores? Currás para toda la vida.

Coti: (bromea) -Ahora voy a cobrar dos palos…

Estefi Berardi: -Coti, ¿los seguidores son todos verdaderos?

Marcela Feudale: -¡Qué pregunta fea!

Coti: -Sí, no tengo la necesidad de comprar. No me serviría a mí. Si yo realmente trabajo con redes, ¿de qué me sirve comprar?

Yanina: -Sí, ¡qué fea pregunta!

Nazarena Vélez: -La saco a Coti de acá, pero en El Hotel de los Famosos hay algunos que tenían 30 mil seguidores y ahora tienen más de 800 mil...

Ángel: -La tele ayuda.

Nazarena: -Pero no tanto...

Yanina: -Y si quieren comprar, para trabajar, no es un delito.

Feudale: -Están en un programa de 22,27 puntos de rating, es imposible que no suban los seguidores.

Yanina: -Los de ella son verdaderos.

Nazarena: -Los de Coti, sí.