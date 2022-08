Estefi Berardi habló a fondo de su tratamiento para congelar óvulos: "La verdad es que no volvería a pasar por esto"

Estefi Berardi contó en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) detalles del tratamiento de congelamiento de óvulos.

“El tratamiento que me estoy haciendo para congelar óvulos es muy intenso emocionalmente, por cualquier cosa me pongo a llorar”, contó la panelista.

Luego, dio más detalles del proceso: “Hoy desde que me levanté siento que estoy por parir pero es normal porque con la hormonas se hinchan los ovocitos”.

“¿Es normal que llores tanto?”, le preguntó entonces Carmen Barbieri y Estefi dijo: “Me dijeron que es normal, no pensé que me iba a pegar tanto”.

“La verdad es que no volvería a pasar por esto, no está bueno. Las inyecciones no duelen, me las di yo…”, confesó en el programa de Ciudad Magazine.

Al final, Berardi reflexionó: “Está bueno hacerlo, lo que pasa es que ahora como estoy en proceso no lo puedo ver por cómo se vive emocionalmente”.

EL AVISO DE LA TAROTISTA FABIANA AQUÍN A ESTEFI BERARDI

Fabiana Aquín le advirtió a Estefi Berardi, quien se realizó un tratamiento de congelamiento de óvulos, en Mañanísima que quedará embarazada.

“Vas a quedar embarazada, increíble te lo vengo diciendo desde el año pasado”, le dijo la tarotista a la panelista en pleno vivo y ella le respondió con risas.