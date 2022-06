A Estefi Berardi le desvalijaron el departamento: "Estoy descompuesta y con vómitos del susto que pasé"

Fue un mal momento el que vivió Estefi Berardi luego de que le desvalijaran su casa ubicada en Palermo mientras estaba al aire en LAM. Angustiada por lo sucedido, la panelista contó cómo fue el robo, dio detalles de las personas que ingresaron a su departamento y reveló que ya tiene identificados a los delincuentes.

“Ayer estaba en LAM y me estaban robando mientras estaba en el vivo. De ahí me fui a dormir a la casa de mi novio y cuando llego al mediodía después de estar en el programa de Carmen Barbieri (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) veo todo el desastre que era mi departamento y me di cuenta de que me habían robado”, comenzó diciendo Estefi en el ciclo de América.

Luego, reconoció que este hecho logró hacerla sentir mal físicamente: “Estoy descompuesta y con vómitos del susto que pasé. Me robaron la computadora, que encima tenía todos los trabajos dela facultad”.

“Le quiero agradecer a la Policía de la Ciudad que vinieron rapidísimo y me mandaron a los que toman las huellas dactilares. Esas huellas dieron positivo y están viendo de quiénes son. En estas horas me van a llegar el nombre de las personas”, agregó.

Y cerró: “También se quisieron llevar el televisor pero se ve que no pudieron. Y se llevaron un masajeador eléctrico, unas bucaneras, joyas que no eran de gran valor y dinero. Yo tengo cámaras de seguridad y ahí tengo todo grabado. Entró un hombre por mi balcón desde el de mi vecino con un cuchillo mirando a ver si había alguien pero, por suerte, yo no estaba”.