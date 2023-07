Estefi Berardi se despachó contra Jorge Rial por su foto con Luis Ventura en el Día del Amigo

Por el Día del Amigo compartió Jorge Rial una selfie con Luis Ventura a modo de chiste, en medio de su cruda pelea. Estefi Berardi criticó el paso de humor y trajo al tema su propio enfrentamiento con Yanina Latorre.

“A mí no me da risa. ¡Chicos, están en juicio! Si yo estoy en juicio, a mí no me da subir una foto con Yanina Latorre”, aseveró, en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs)

“Yo creo que les gusta el show”, continuó. “No hables en plural. No creo que a Luis le cause gracia”, diferenció Carmen Barbieri que a diferencia de su panelista, le pareció divertido el meme del conductor de Argenzuela.

ESTEFI BERARDI HABLÓ DE SU PELEA CON YANINA LATORRE POR EL MEME DE JORGE RIAL Y LUIS VENTURA

Pero no fue todo. Estefi siguió muy crítica con Rial por hacer humor sobre su pelea con Ventura que terminó en la Justicia.

“Es muy ‘showcero’. Aparte, si tanto de jodió, no tenés ni ganas de subir una foto”, lanzó. “A mí no me da risa”, arremetió.

La panelista comparó su situación con la histórica “angelita”. “¡No lo haría nunca! ¡Ni loca! ¡No quiero ni verle la cara!”, sobre la posibilidad de compartir una foto de Yanina en el Día del Amigo. ¡Uy!

