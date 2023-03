"Estaba detrás de cámara": el rol de Marcelo Corazza, detenido por presunta corrupción de menores, en Gran Hermano 2022

Marcelo Corazza, primer ganador de Gran Hermano, fue detenido por la División Trata de Personal de la Policía de la Ciudad luego de que su domicilio fuera allanado.

Es importante remarcar que la policía realizó seis allanamientos por una causa que investiga la corrupción de menores; una de las direcciones corresponde a Corazza, quien quedó demorado tras la intervención de las autoridades.

Hasta ese entonces, el productor de TV estaba trabajando en la edición 2022 de Gran Hermano. Muchos creen que era el "Gran Primo", el confidente de los participantes en el confesionario. Además, moderaba la tribuna en los debates.

TARTU ASEGURA QUE MARCELO CORAZZA ERA LA SEGUNDA "VOZ" DE GRAN HERMANO

“Gran Hermano es una voz para los chicos dentro de la casa, pero es una persona que se llama Rodolfo Valss, es muy prestigioso en el ámbito del teatro y no está 24 horas en la casa. Cuando no está Rodolfo o cuando no ameritan que hablen con él, generalmente hablaban con Marcelo Corazza. La voz para los chicos era él, de hecho le decían ‘el Gran Primo’”, indicó el periodista en TN Central.

También, acompañaba a los participantes eliminados a otros ciclos. “Los acompañaba cuando salían de la casa y venía al piso cuando llevaban a los participantes a ‘LAM’. Estaba detrás de cámara”, sumó el periodista.

"Antes de comenzar, Marcelo les decía que no insultaran, que solo bancaran a su participante, que se escucharan y que no interrumpieran a Santiago del Moro. Tenía un rol muy preponderante". G-plus

Y además, moderaba la tribuna. "Antes de comenzar, Marcelo les decía que no insultaran, que solo bancaran a su participante, que se escucharan y que no interrumpieran a Santiago del Moro. Tenía un rol muy preponderante. Obviamente, no tomaba las decisiones artísticas porque eso está más arriba", cerró Tartu.