"Está harto": Flor de la Ve opinó sobre la actitud de Cubero ante el conflicto de Mica y Nicole

Como si fuera una vuelta más de un circuito que parece no tener fin, Mica Viciconte volvió a criticar en sus redes de manera indirecta un video que Nicole Neumann publicó con su hija Sienna, y Flor de la Ve se pronunció sobre la actitud de Fabián Cubero frente a este hecho.

En Intrusos, Gonzalo Vázquez logró entrevistar al exfutbolista cuando este salía de un edificio a bordo de su automóvil, y se sorprendió al escucharlo crítico con el posteo de la mamá de Luca, algo que también notó la conductora del ciclo.

“Estaría bueno que si alguien quiere subir un posteo lo diga ‘este va para mengano, este va para fulano’, porque si no hacemos todas suposiciones, y yo no me fijo si es para tal o para cual. Ni idea”, se descargó Cubero frente al micrófono.

FLOR DE LA VE, MUY FUERTE SOBRE LA ACTITUD DE CUBERO ANTE LO POSTEOS DE MICA VICICONTE Y NICOLE NEUMANN

“¿Te cansan estas cosas?”, quiso saber Flor de la Ve. “No gasto energía en estas polémicas. Bajo el vidrio porque soy respetuoso, charlo un rato con ustedes para darles mi opinión, pero no me interesa entrar en un ida y vuelta de nada porque es algo que están generando ustedes creyendo que es para alguien en particular”, insistió Cubero.

“Vos estás afuera de esta guerra que no termina nunca entre dos mujeres que no encuentran la paz porque lo que se ve de afuera es eso, a pesar de que no se pongan el nombre. Son indirectas que van de la una a la otra, y son casi directas”, dijo Flor antes de despedir a Cubero del móvil.

“Lo noté bastante enojado”, advirtió Vázquez, algo con lo que Flor de la Ve concordó. “Yo creo que él está harto de la situación esta (de conflicto) de que no se termine nunca, el no poder disfrutar, por una cosa u otra que nosotros desconocemos”, señaló la conductora.