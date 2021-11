Esquiva reacción de China Suárez con la prensa al llegar de Jujuy, tras el escándalo con Wanda Nara: "Estoy bien"

El sábado pasado, China Suárez llegó a Buenos Aires tras grabar escenas de la película Objetos en Jujuy e hizo todo lo posible por eludir a Maite Peñoñori, quien la estaba esperando en Aeroparque para entrevistarla.

"Se hizo un mega operativo para sacar a la China Suárez, entiendo que no quería saber nada con la prensa. Se enojó porque le sacaron fotos a Amancio, pero ella lo muestra (en redes)", dijo la panelista y cronista de LAM.

"No me habló nada, fueron 45 segundos", agregó Maite, entre risas, tras no poder dialogar como esperaba con la actriz, tras el escándalo con Wanda Nara por su affaire con Mauro Icardi.

Más sobre este tema China Suárez mostró el look súper canchero de Magnolia para pasear por Jujuy

EL IDA Y VUELTA DE MAITE PEÑOÑORI CON CHINA SUÁREZ TRAS LA POLÉMICA CON WANDA NARA

-China, recién llegada del norte. ¿Cómo estuvo el rodaje?

-Hola, sí.

-¿Estás bien? Estabas lastimada…

-Sí, un poco lastimada, pero bien.

-¿Sos torpe? ¿Siempre te pasa?

-Muy torpe, demasiado. Pero estoy bien, gracias.