"Esperé a que terminaran la cosa chancha": Mario Massaccesi reveló que encontró a su pareja siéndole infiel

En Nosotros a la mañana compartieron un impactante tape en el que se escucha a Mario Massaccesi relatando en TN cómo encontró a quien era su pareja siéndole infiel en 2005.

"Me quedé ahí esperando hasta que terminaron de hacer la ‘cosa chancha’. Yo sabía que había algo raro, entonces fui hasta la puerta, me quedé esperando y, en un momento, vi que alguien que no era yo tocó timbre. Se asomaron, tiraron la media con la llave y la persona entró", había rememorado en aquel entonces, a corazón abierto.

Acto seguido, contó por qué decidió quedarse en la puerta en vez de tocar timbre o irse. "Dos más dos son cuatro, yo soy un gran investigador, así que me quedé en la puerta y ya sabía cómo eran los tiempos ahí adentro: qué luces se prendían, qué persianas se bajaban... Y dije, ‘acá está, hay que esperar’. Porque para denunciar, hay que esperar la prueba, si no, no hay denuncia. Es que hay una intuición como de madre; hay un momento donde vos te das cuenta internamente que te están cagando", cerró, sin filtro.

MARIO MASSACCESI REFLEXIONÓ SOBRE LA FELICIDAD

"Mi felicidad es el motor para acompañar a la mamá, abrazarla y plantarse para pedir justicia. Ser feliz no es andar todo el tiempo a carcajadas, sino ponerle luz a tu vida cuando esta se corta", sentenció.