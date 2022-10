Un especialista en lenguaje corporal analizó el vivo de Instagram de Wanda y L-Gante: "Tiene cero onda"

En un nuevo capítulo de la historia que protagonizan Wanda Nara y L-Gante en medio de la incertidumbre sobre su relación es exclusivamente laboral y si nació el amor entre ellos, Hugo Lescano –un especialista en comunicación no verbal- analizó un vivo de Instagram que hicieron los jóvenes y fue contundente con su veredicto.

“Veo el puño cerrado de Wanda. No cerramos el puño cuando tenemos empatía afectiva con la persona que está adelante. En este caso, ella cierra el puño para apoyarse. Pero si tuvieras una empatía afectiva, podrías dejar tu mano abierta. Inconscientemente, cerramos los puños cuando notamos que la persona que está delante nuestro puede generar algún tipo de rechazo que despierta en nosotros una defensa. La mano cerrada es un indicativo negativo”, comenzó diciendo el especialista en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

“Otra cosa que vemos es que Wanda se arregla el pelo de un costado con la mano contraria y colocar la mano por delante de la cara también es una barrera de protección”, agregó Hugo, contundente.

"Veo el puño cerrado de Wanda. Inconscientemente, cerramos los puños cuando notamos que la persona que está delante nuestro puede generar algún tipo de rechazo que despierta en nosotros una defensa". G-plus

En cuanto a la forma de moverse de Wanda, detalló: “El idioma de los cuerpos es tan claro que, para traducirlo, podríamos colocar subtítulos. Entonces, el cuerpo de Wanda diría ‘estoy acá porque estoy obligada. Me resulta un rechazo conversar con vos, me quiero defender y siento que esto podría resultar una amenaza’”.

"Resumen: Wanda tiene cero onda con L-Gante, de la manera afectiva me refiero. Puede que le interese estar con él por otras razones, pero no por una cuestión afectiva". G-plus

“Resumen: Wanda tiene cero onda con L-Gante, de la manera afectiva me refiero. Puede que le interese estar con él por otras razones, pero no por una cuestión afectiva”, cerró Lescano, sin dudas sobre lo que vio entre la ex de Mauro Icardi y el cantante.

Más sobre este tema Las imágenes de Wanda Nara y L-Gante sin ropa y en la cama para protagonizar en un videoclip

ASEGURAN QUE WANDA NARA Y L-GANTE VIVEN AS{I SU FLAMANTE ROMANCE

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi estaría a horas de oficializarse luego de las declaraciones que brindó el futbolista en un vivo de Instagram y que habría enfurecido a la madre de sus hijas Francesca e Isabella por sus fuerte dichos. Sin embargo, en medio del escándalo el corazón de la empresaria estaría bien acompañado por L-Gante.

Así lo deslizó Pampito en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine): “A mí me cuenta alguien súper allegado a L-Gante que el cantante pasa todas las noches en el Chateau donde vive Wanda y se va todas las mañanas a las 9”, comenzó diciendo el panelista al aire.

“Me dijeron ‘esto contalo en total confianza porque es así y sino, que muestren las cámaras de seguridad’”, agregó, dejando en claro la seguridad que le dio su fuente anónima.

Más sobre este tema La drástica decisión de Wanda Nara ante el inminente reencuentro con Mauro Icardi en Turquía

“A partir de esta información habría que hacer una guardia a ellos”, continuó. Y cerró, sin vueltas: “Realmente, me dicen que L-Gante y Wanda –y yo te juro que hasta anoche que me llamaron para contarme esto y lo creo por la persona que me lo dijo- están re calientes uno con el otro, entre ellos dos”.