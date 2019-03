Escuchá el último audio de WhastApp que Sergio Denis le envió a su novia, horas antes de caerse del escenario

Un mal paso de Sergio Denis (69) sobre el escenario del teatro Mercedes Sosa de Tucumán lo dejó al borde de la muerte el lunes por la noche, luego de caerse desde tres metros de altura a un foso.

El miércoles al mediodía un nuevo parte médico del hospital Ángel C. Padilla de San Martín de Tucumán dio cuenta de una involución de su salud al detallar que "mostró un agravamiento de su estado consecuencia de la evolución de los politraumatismos".

En este contexto, Verónica Monti (39), pareja del cantante desde hace seis meses, compartió en Nosotros a la Mañana el último mensaje de WhatsApp que le envió Denis. "Verónica, te mando un beso grandote. Bueno, mañana llego cerca de las 8 y pico de la noche. Si vos me aceptás y tenés ganas y querés que yo vaya, yo llego a Buenos Aires y me voy derecho a tu casa a saludarte, ¿dale?", saludó el artista.

Al final del mensaje de voz, Sergio Denis le aclaró con cariño a su novia: "Si te parece, si tenés otra idea, decímela, dejame un mensajito. Te mando un beso grande. Chau". En relación al audio, Verónica comentó que la dificultad de Sergio para hablar, dado que por momentos no modulaba del todo bien, era un signo de la tristeza que lo aquejaba.

De hecho, en otra entrevista, Verónica Monti confesó la sensación que le causó el posterior llamado telefónico que le hizo Segio Denis desde Tucumán, instantes antes de comenzar el recital: “Me llamó un rato antes de que arrancara el show y lo noté un poco raro, me dijo que estaba un poco bajoneado. Ahí tuve una sensación rara, pero no algo místico, sino algo raro. Él tiene un tema que se llama Te llamo para despedirme, y sentí eso. (…) Me pareció que tenía más ganas de acostarse que de cantar”.