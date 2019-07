Escandalosos cruces de Flor Peña y Flavio Mendoza con Matilda Blanco en su debut en el Súper Bailando: "Sos bastante dañina"

Una de las incorporaciones que tuvo el Súper Bailando 2019 en su tercer mes de competencia fue la de Matilda Blanco, y en su debut terminó sacándose chispas con Florencia Peña y Flavio Mendoza. El conflicto no estalló precisamente por su performance, sino por las duras críticas de moda que acostumbra a hacer.

Florencia: "Sólo quiero que sepas que, si querés, te puedo dar algunas clases de humor para que las cosas feas que decís suenen más delicadas y lindas. O más graciosas, para que no sean tan feas de escuchar”. G-plus

Florencia empezó aclarando que no iba a vengarse con el puntaje por haberla mencionado como una de las peores vestidas de la farándula, pero terminó lanzándole picantes frases: “Sólo quiero que sepas que, si querés, te puedo dar algunas clases de humor para que las cosas feas que decís suenen más delicadas y lindas. O más graciosas, para que no sean tan feas de escuchar”, comenzó diciéndole sin filtro.

Flavio: "Sobre gustos no hay nada escrito, a veces estamos en determinado lugar porque somos ‘elegidos’. Para mí sos la peor vestida de la televisión argentina, pero bueno...". G-plus

“Cuando hago una crítica de vestuario, no me meto con la persona”, se excusó Matilda y argumentó que sus críticas son sólo a la ropa. “Yo nunca le diría a alguien ’sos baja, sos gorda, sos vieja’”, aseguró, pero la actriz no lo aceptó. “Si sos Joan Rivers, nos la bancamos, pero como no lo sos...”, la chicaneó. “Uno puede ser crítico de las cosas sin ser dañino. Vos sos bastante dañina, trabajás de mala y es lógico que te sientas juzgada”, aseveró Florencia en su devolución, mientras la especialista en moda la desaprobaba.

Matilda: "Yo no le falto el respeto a tu profesión porque te vestís mal. Me parece genial que no te guste como me visto porque viniendo de vos que te vestís tan mal, o sea… ¡gracias a Dios que no te gusta lo que me pongo!". G-plus

Y la tensión volvió cuando fue el turno de Flavio Mendoza: “Por momentos eras una tía borracha en una fiesta”, lanzó, filoso. “Y sobre gustos no hay nada escrito, a veces estamos en determinado lugar porque somos ‘elegidos’. Para mí sos la peor vestida de la televisión argentina, pero bueno, sos diseñadora”, arrojó, durísimo y Matilda recogió el guante. “Perdón, no soy diseñadora. Yo no le falto el respeto a tu profesión porque te vestís mal. Me parece genial que no te guste como me visto, porque viniendo de vos que te vestís tan mal, o sea… ¡gracias a Dios que no te gusta lo que me pongo!”, respondió ella, enojada mientras él le bajaba un punto.

¿Calificación final? 14 puntos que pusieron en la parte baja de la tabla a Matilda Blanco. ¡Qué debut!