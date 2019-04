En Incorrectas tuvieron como invitadas a mujeres famosas que pasaron por relaciones violentas con sus parejas. Mónica Farro fue una de ellas y habló de la turbulenta relación que mantuvo con su expareja el Negrito Luengo, al que denunció públicamente en 2012 por violencia de género. La vedette coincidió con Stefy Xipolitakis, con quien está enfrentada desde hace años y quien también salió con su ex, y terminaron en una fuerte pelea.

“Él me engañaba con todos los bichos que pasaban caminando. Muchas aparecíanhablando en la tele, todas contaban, mostraban… Bueno, acá tenés una chica sentada que estuvo con él”, lanzó Mónica, señalando a Stefy, desatando la pelea. “Yo no soy ningún bicho que pase caminando. No digas bicho, porque no está bueno”, la cruzó la hermana de Vicky. “Yo me puedo expresar como quiera”, le retrucó la uruguaya, mientras le decía que “si vos te sentís un bicho, no es mi problema”.

Mónica: "Vos fuiste una de las amantes de mi novio. Fuiste la amante de alguien que yo amaba. Punto. No sé quién sos". G-plus

La pelea de las vedettes fue in crescendo. “Vos fuiste una de las amantes de mi novio. Fuiste la amante de alguien que yo amaba. Punto. No sé quién sos”, siguió Mónica, enojada, mientras Stefy decía lamentar que Farro se enfoque en agredirla. “Señora, cuando usted recibe agresión, vaya y denuncie bajo cualquier circunstancia”, lanzó la Griega, mientras miraba a la cámara del ciclo de América, mientras la uruguaya decía que le causaba “pena”.

La tremenda pelea de Mónica Farro y Stefy Xipolitakis en Incorrectas.