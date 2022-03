Cinthia Fernández cruzó a la abogada de uno de los acusados de la violación en grupo: "Se está riendo de la víctima"

La causa que se abrió la semana pasada contra los seis individuos que fueron apresados por abusar de una joven de 20 años dentro de un automóvil estacionado en el barrio de Palermo sigue su curso, y en las últimas horas se supo que uno de ellos había cambiado de abogado.

En Momento D, Fabián Doman presentó a Silvia Fernández Rosarno, que representa de forma particular a Tomás Domínguez luego de que el resto de los acusados desistiera de plantea una estrategia defensiva colectiva.

“El salió con un amigo desde su casa, van a bailar a un lugar bailable, donde permanecen toda la noche. Se encuentra con otra pareja, salen del lugar, se dirigen a Plaza Serrano y se encuentran en un momento con tres masculinos más. Uno de ellos tenía una guitarra y se puso a tocar”, dijo Fernández Rosarno, y provocó la indignación de Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández: -Le comento una cosa: este chico al que representa, comenzó a manosear a la chica

Silvia Fernández Rosarno: -Le cuento una cosa Cinthia: una cosa es manosear y otra es que ellos se conocieran

CF: -No, bueno, bueno. (Le pido) por favor respeto a la chica. Esto me pone demasiado nerviosa.

SFR: -Bueno, no te pongas nerviosa porque no es bueno. No te hace bien

CF: -No minimice ‘manosear’ porque eso es abusar. ¡Es abuso!

SFR: -¿Perdón? Vamos a hablarnos con respeto. Esto no es abuso. ‘Abuso’ es una palabra…

CF: -Usted no está respetando a una mujer que fue abusada y violada.

SFR: -¿Y cuáles son las pruebas que vos tenés?

CF: -¿A usted si la manosean le parece bien?

SFR: -Si me vas a seguir interrumpiendo no podemos hablar.

CF: -Me encantaría que conteste.

SFR: -Es que no es un manoseo lo que vos estás viendo. Si me permitís, te voy a explicar. Vos estás hablando de las filmaciones, esas son imágenes cortadas y editadas de videos de más de seis horas.

CF: -Ja, ja, ja. ¿Trucadas?

SFR: -Bueno, Fabián, discúlpeme. Yo vengo acá con todo respeto. Si la señorita se va a reír en mi cara…

CF: -Usted se está riendo de una víctima

Fabián Doman: -No entiendo. ¿Esas imágenes son falsas?

SFR: -No, yo estoy diciendo que están cortadas y editadas, y son visuales.

CF: -¿Y qué tiene? Si la está tocando.

FD: -Perdón, Cinthia. ¡La está abusando!

SFR: -Perdón, Cinthia, estoy hablando con el conductor. Fabián: en estos términos no puedo seguir hablando.

FD: -Pero él la está tocando.

SFR: -Ellos se conocían de antes, había un consentimiento de parte de los dos. No sé de cuánto tiempo.

Gastón Marote: -Perdón, pero consentimiento hay con dos personas que están bien, y esa chica estaba con intoxicación alcohólica en ese momento. Eso está en la pericia que le hicieron en el hospital.

SFR: -¿Y usted qué sabe si en la pericia que figura en el expediente no figura el toxicológico de los seis? ¿Qué tiene que ver? Que cualquiera que se pone en situación de vulnerabilidad y bebe desde las 12 de la noche hasta las 12 del mediodía, erráticamente se conduce por la calle. Y ahí está mi cliente que está sentado y ella está sentada sin ningún tipo de inconveniente.