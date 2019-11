Escandalosa versión de Yanina Latorre sobre el novio de Pampita: "Debe dos millones de pesos en expensas"

De la noche a la mañana, Roberto García Moritán se convirtió en un personaje de los medios debido a su romance con Pampita. Tras dos meses de relación, el empresario le pidió matrimonio a la modelo y el torbellino mediático escaló enormemente.

Con dos famosas en su prontuario amoroso (Juana Viale y Camila Velasco), apareció también el nombre de Ingrid Grudke, a quien García Moritán le habría pedido casamiento. Inmediatamente, el futuro esposo de Pampita salió al cruce de la información y negó haber tenido una relación con la modelo misionera y, de paso, desestimar otra versión.

“Dice que le inventaron lo de Ingrid Grudke y que le inventaron que debe expensas”, dijo Karina Iavícoli, en Los Ángeles de la Mañana. Indignada, Yanina Latorre salió al cruce de su declaración. “¡No, no lo inventaron! Decile que no me provoque porque yo tengo los documentos de los dos palos de expensas que debe”, comenzó la panelista.

Sorprendido por la información, Ángel de Brito le envió un mensaje a su compañera de jurado en ShowMatch. “Pampita, no pongas un peso”, comentó el conductor. Luego, Latorre brindó más detalles. “En un departamento alquilado y que, como no es de él, fue a la reunión de consorcio -y está grabado-, se les cagó de risa en la cara, con el perdón de la palabra. Yo no quería dar toda esta data que tengo, pero tengo mucha data, chicos”, completó Yanina.