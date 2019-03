Escandalosa pelea al aire de Cinthia Fernández con Evelyn von Brocke: "¡Sos una pésima compañera!"

Las internas entre las panelistas de Los Ángeles de la Mañana están a la orden del día y hoy por hoy las integrantes del ciclo de Ángel de Brito están divididas. Por un lado se encuentra Evelyn von Brocke; por el otro, el resto: Yanina Latorre, Cinthia Fernández, Andrea Taboada, Lourdes Sánchez y Karina Iavícoli.

Esta “grieta” se puso de manifiesto luego de que Evelyn le dijera a Yanina que le había llamado la atención su clásico tweet que dice “buen día rufianes” tras la muerte de Natacha Jaitt. Desde ese momento, nada volvió a ser igual: “¡Me traicionó al aire! El productor se enojó muchísimo, yo me fui del programa en el corte y las chicas también se levantaron y no querían volver, pero les pedí que lo hicieran. Desde que me traicionó nadie le habla y ella a nosotras tampoco”, reveló Latorre en Polino Auténtico.

El miércoles volvió De Brito a la conducción de sus vacaciones y se metió de lleno en el conflicto. Luego de que Von Brocke se quejara de que Lourdes no la invitó a su cumpleaños, el conductor dirigió su atención a Cinthia y le recordó que había cortado de una foto grupal a Evelyn.

"Te corté por fuiste mala compañera y lo que hiciste al aire no se hace. A mí no me gusta ver llorar a mis compañeras y no me gustó ver llorar a Yanina. ¡Sos una pésima compañera!" G-plus

“Es que en Instagram no te entra toda la foto”, se excusó la bailarina en un principio. Pero cuando Von Brocke le dijo que no se animaban a decir las cosas en la cara, Cinthia explotó y reconoció: “Sí, ¿sabés qué? Te corté por fuiste mala compañera y lo que hiciste al aire no se hace. A mí no me gusta ver llorar a mis compañeras y no me gustó ver llorar a Yanina. ¡Sos una pésima compañera!”.

Evelyn se defendió: “Cuando la gente pide disculpas también se aceptan. La señora (por Yanina) en su momento se metió con mis hijos, para ella hay hijos de primera y segunda”.

¡Qué picante!