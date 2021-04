Escándalo en la foto de La Academia entre Barby Silenzi y el Polaco: "Me dejó plantada a propósito"

Este lunes Ángel de Brito reveló que El Polaco y Barby Silenzi atraviesan una nueva crisis de pareja, pero por la tarde el cantante fue más allá y aseguró que están “separados para siempre”, aunque se negó a explicar las causas de la ruptura. En Hay que ver se comunicaron con la bailarina que lo esperaba en su casa “maquillada y vestida para la foto” de La Academia y ella reveló que “la dejó plantada a propósito”.

En el ciclo ver entrevistaron al Polaco antes de que ingresara al estudio en donde le tomarían la foto promocional para el certamen donde competiría una vez más al lado de Barby. Lejos de esquivar el tema como lo hizo otras veces, el cantante le confirmó a José María Listorti que con Silenzi están “separados para siempre, definitivamente”, en referencia a los varios cortocircuitos que tuvieron durante el verano.

"El Polaco me tenía que pasar a buscar para hacer las fotos y me dejó plantada así que eso es lo que pasó. Él me dijo ‘Si querés bailar, yo bailo’ y ahora me dejó plantada a propósito" G-plus

Mientras pasaban la nota al aire, la bailarina le escribió a Denise Dumas para explicarle por qué el cantante apareció solo en los estudios de LaFlia para la foto. “Me dejó plantada, maquillada y vestida para la foto”, señaló Silenzi, y a continuación le envió un video y un audio a Majo Martino en el que se la podía ver lista para salir.

“Estoy acá con mi peinador. Estoy lista. El Polaco me tenía que pasar a buscar para hacer las fotos y me dejó plantada así que eso es lo que pasó. Él me dijo ‘Si querés bailar, yo bailo’ y ahora me dejó plantada a propósito”, concluyó Barby Silenzi, que finalmente llegó en un remise a posar para la foto.

Fotos: Movilpress.

Fotos: Movilpress

Fotos: Movilpress

Fotos: Movilpress

Fotos: Movilpress