Ernestina Pais opinó sobre la renuncia de Jorge Rial a Intrusos y TV Nostra: "Debe estar atravesando un proceso personal muy fuerte"

Siempre dispuesta a hablar de todo, Ernestina Pais opinó sobre sus excompañeros de Intratables (América) pero también de la TV en general. Y cuando le consultaron por Jorge Rial, se explayó sobre la renuncia del conductor a Intrusos y su abrupta salida de TV Nostra.

La conductora se refirió al manejo de Jorge, que les comentó a sus compañeros la decisión de renunciar a su nuevo ciclo de actualidad en América horas antes de comunicar la decisión al aire. Y en primer lugar, lo elogió.

"Él me parece un gran conductor. Calculo que debe estar atravesando un proceso personal muy fuerte, el cual lo llevó a irse de Intrusos y después a cortar el programa TV Nostra", afirmó, justificándolo, en diálogo con Exitoina.

¿Y trabajaría con él? "La verdad es que ahora quiero conducir. Como comunicadora hoy me interesa hablar con la gente, transmitirle un mensaje de ayuda y esperanza. Ojo, no al estilo Ivana Nadal... El debate, la crítica, la pelea, para mí ya pasó. Rial ahora no entra en mi radar porque estoy haciendo el programa que quiero hacer", cerró, contundente y feliz por estar al frente de Ernestina y el otro país.