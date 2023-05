Entre lágrimas, Silvina Luna contó por qué no puede hacerse un trasplante de riñón: "Tengo una bacteria"

En una nota con LAM se refirió por primera vez Silvina Luna al deterioro de su salud que la obligó a que por estos días tenga que comenzar a dializarse, un proceso vital antes de que pueda realizarse un trasplante de riñón.

“Estoy atravesando un momento muy crítico en mi vida. Como un proceso bastante profundo donde intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando y las transito como puedo”, aseguró, al ciclo de Ángel de Brito.

La modelo contó por qué aun no puede realizarse un trasplante. "Se ha hablado mucho de que necesitaba un trasplante urgente y no es así. Desde hace un año que tengo una bacteria y, hasta que no lo resuelva eso, no me puedo trasplantar”, se sinceró.

"La bacteria la detectaron hace un año por una bolita en la pierna y desde entonces que estoy tomando medicación. Tengo que seguir un año más, más o menos. Son unas bacterias resistentes". G-plus

SILVINA LUNA REVELÓ POR QUÉ NO PUEDE REALIZARSE UN TRASPLANTE DE RIÑÓN

“La detectaron hace un año por una bolita en la pierna y desde entonces que estoy tomando medicación. Tengo que seguir un año más, más o menos. Son unas bacterias resistentes”, contó, sobre el impedimento que tiene.

“Estoy conociendo un mundo que desconocía, personas que están en la misma que yo. Veo niños en diálisis y me pasa lo que le pasa a un montón de personas", se sinceró, sobre su lucha.

"Fue muy duro porque se hizo crónico, todos los días siento un fuerte dolor en piernas y espalda y no se lo deseo a nadie", se lamentó, mientras destacaba el apoyo que tenía.

“Estoy firme, de pie, y siempre salir adelante aunque tenga recaídas. Son muchos los buenos momentos que busco en el día a día. Compartir con la gente que quiero me hace muy bien", concluyó.