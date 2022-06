El enojo de Sabrina Carballo tras quedar eliminada por Lissa Vera después de repetir la final del duelo en El Hotel de los Famosos: "Estoy con bronca"

Un error en el desenlace del desafío que enfrentó a Lissa Vera y Sabrina Carballo en El Hotel de los Famosos obligó a las participantes a realizar nuevamente el final del juego. Y si bien la actriz parecía haberse llevado la victoria en una primera instancia, finalmente fue la cantante quien en esta segunda vuelta se ganó la posibilidad de continuar en competencia.

Sin ocultar su bronca por este resultado, Sabrina vivió como una injusticia esta eliminación: “Estoy con bronca. No sé, qué sé yo. Es un juego y ustedes saben lo que tienen que hacer”, atinó a decir. Ante la atenta mirada de Carolina “Pampita” Ardohain, Chino Leunis y el resto de sus compañeros.

“Siento una frustración que pensé que no iba a sentir. Me siento re frustrada. Estoy enojada así que prefiero no decir nada”, agregó, mientras Lissa no podía contener las lágrimas a flor de piel por esta flamante chance.

Este desenlace culminó con la renuncia de Chanchi Estévez, que tampoco se privó de compartir sus sentimientos frente a los conductores y el resto de sus compañeros: “Fue una injusticia total lo que pasó. Considero que nunca se revisó nada cuando hubo muchas injusticias en muchos juegos. Yo abandono el certamen”, lanzó el exfutbolista.

Y cerró, visiblemente molesto: “A ustedes dos muchísimas gracias por la posibilidad, por el respeto, a todos, me llevo un cariño muy grande, pero yo me voy del certamen”.