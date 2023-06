El enojo de Morena Rial con su hermana biológica tras romper el silencio en los medios: "Me abandonó"

Luego de que Azucena Luna, la mamá biológica de More Rial rompiera el silencio en los medios, su hija (y hermana de la joven) también quiso dar a conocer su versión de esta historia que sigue sumando capítulos con el correr de los días.

La joven tucumana de 30 años, que prefiere resguardar su identidad, reveló que estaba al tanto de la presencia de Morena: “Mi mamá me comentaba que hablaba con ella y le mandaba mensajes, pero mucho no quería saber porque veía cómo se comportaba”, comenzó diciendo en el ciclo que conduce Karina Mazzocco por América.

“Me molestó que se haya referido así. Cuando dijo que ella la llamaba en estado de ebriedad y esas cosas. Lo niego rotundamente porque mi mamá en estado de nerviosismo tiene ese tono en la voz, no es que ella estaba ebria”, agregó, tajante.

"Mi mamá me comentaba que hablaba con ella (por Morena) y le mandaba mensajes, pero mucho no quería saber porque veía cómo se comportaba". G-plus

Además, reconoció que le gustaría que la hija de Jorge Rial se acerque a ellos: “Que se dé la oportunidad de conocernos, de charlar. En los mensajes que le mandé, yo le dije que nosotros no buscamos fama, plata ni nada. Yo busco conocer a mi hermana. Las cosas no son como ella piensa, nosotros sufrimos mucho”.

“Mi tía estaba en situación de calle y no tenía cómo tener a mi prima, que es mi hermana ahora. Mi mamá vio que estaba en estado de desnutrición, estaba muy mal, entonces se hizo cargo de ella. No es que haya querido tapar la pérdida, sino que ella la vio a mi prima muy mal y se la llevó con ella”, continuó.

"Que se dé la oportunidad de conocernos, de charlar. En los mensajes que le mandé, yo le dije que nosotros no buscamos fama, plata ni nada. Yo busco conocer a mi hermana". G-plus

Y cerró: “Mi mamá tenía 15 cuando me tuvo. Mi mamá vivió con mi abuelo y estuvimos con él, tiempo después mi mamá se fue a trabajar y me dejó con mi abuelo. Yo no viví con ella hasta los ocho años”, recordó.

Tras escuchar las declaraciones de su hermana biológica, Morena se comunicó con Luis Ventura para hacerle llegar un fuerte descargo: “Acá no hubo ninguna pérdida. Hablan de pérdida, pero fue un abandono. Ella me abandonó”, lanzó. Y culminó, visiblemente enojada: “Se vienen a hacer los pobrecitos y no es así. Cómo puede ser que no me podían tener porque estaban en una situación complicada y vienen a adoptar a otra. No es así, qué bronca”.

Más sobre este tema Habló la hermana biológica mayor de Morena Rial: "Quiero conocerla"

MORENA RIAL REVELÓ CUÁL ES EL VERDADERO NOMBRE CON EL QUE LA ANOTÓ SU MADRE BIOLÓGICA

Luego de sorprender a todos al hablar como nunca de su historia de vida, Morena Rial reveló que Azucena Luna –su madre biológica y quien también dio una entrevista en las últimas horas- la había anotado con otro nombre.

La hija de Jorge Rial visitó LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América, donde se conoció que Morena fue anotada como Azucena Luna, el mismo nombre que lleva su madre biológica. Sin embargo, Silvia D’Auro y el periodista decidieron que la niña que adoptaron se llame Morena.

Por otro lado, la joven se había referido a Azucena en A la tarde: “Es una señora de Tucumán y tengo tres o cuatro hermanos. Es una familia muy humilde y yo tengo un gran corazón, pero en este momento no estoy pasando por un buen momento como para poder ayudarlos, que es lo que intentaría hacer. Entonces, prefiero por ahora dejarlo así”, explicó.

Más sobre este tema La mamá biológica de Morena Rial rompió el silencio y dijo que Jorge Rial le da mucho miedo

Y cerró: “Cuando ella tenía cinco meses de embarazo, mi papá Jorge la hizo venir desde Tucumán y la cuidó en la casa de mi abuela Victoria, su mamá, hasta que nací. Después, firmaron los papeles y fui entregada a Silvia D’Auro. Todo fue hecho de manera legal”.