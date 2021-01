El emotivo video de Stefi Roitman para despedir el 2020: "Gracias a Dios por permitirme vivir estos momentos únicos"

Fueron muchos los profundos mensajes que se llenaron en las redes sociales en medio de las celebraciones por las Fiestas. Y en su caso, Stefi Roitman eligió hacer un compilado de los momentos más significativos del 2020 para despedir el año.

“Un nudo en la garganta. No tengo palabras. Iba a subir otra cosa este 31 de diciembre. Pero la emoción me invade. Les admito que a veces me cuesta ver estos videos porque me lleva a aquellos momentos, y una y otra vez vuelvo a llorar”, comenzó diciendo la actriz en Instagram junto a un posteo donde se ve reencontrándose con familiares y amigos.

“Me encanta tanto que me atraviesa entera entonces boom, me liquida. Y es algo tan personal, tan familiar. Pero elijo compartirlo porque si hay algo que amo es compartirles todo el amor. Que nos rebalse y nos motive. Subiría todos los momentos que, en este instante, se me vienen a la mente, de todo lo que pasamos este año. Pero tal vez eso lo haga luego. Tal vez más tarde escriba algo. Es que fueron muchas cosas y por cada una de ellas estoy tan agradecida”, agregó la novia de Ricky Montaner.

Luego, reflejó todas las emociones que le atravesaron por el cuerpo este último tiempo: “Capaz no sepan muchas tantas que he pasado, que mi familia ha pasado, porque en las redes solo mostramos ‘lo lindo’. Quiero que sepan que este año fue tan revelador y hermoso como también terremoto; un sacudón. Lloramos, nos emocionamos, nos reímos, nos enojamos con cosas que no podíamos manejar, nos amamos mucho”.

“Y el común denominador: siempre tuvimos esperanza, fe de que todo iba a estar bien. En mi vida siempre fui así, con el famoso ‘todo va a estar bien’. Es que así lo creo. Y así fue. Los amo. Gracias. Gracias a Dios por permitirme vivir estos momentos únicos. Por regalarme tanto este año, por estar despierta. Gracias”, cerró, a corazón abierto.