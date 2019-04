Jorge Rial (57) y Romina Pereiro (37) vivieron uno de los momentos más especiales de su vida el último sábado, cuando decidieron celebrar sus dos años de amor con una boda súper romántica.

El lunes, Rial quiso compartir su emoción con el público que lo acompaña hace casi veinte años y por eso decidió poner al aire de Intrusos el video oficial del casamiento.

“Lo hablé con Romina y lo quiero compartir con ustedes. Porque no puedo no compartir este video con la gente de Intrusos, que es mi familia. Ustedes vieron todo lo que me pasó, vieron nacer a mis hijas, cuando estamos bien, mal y también cuando la conocí a Romi”, dijo el conductor antes de presentar el video.

En las imágenes se puede apreciar la sorpresa de Jorge al ver ingresar a la ceremonia a Romina con sus hijas, Violeta y Emma, así como las lágrimas de la nutricionista al expresarle su amor al periodista.

Rial dice en el video: "Gracias por hacerme recuperar las ganas de tener una familia, de recuperar el amor, por sentirme amado, respetado y sobre todo cuidado. Los dos nos merecíamos esto, por lo que pasamos" G-plus

“Gracias por hacerme recuperar las ganas de tener una familia, de recuperar el amor, por sentirme amado, respetado y sobre todo cuidado. Los dos nos merecíamos esto, por lo que pasamos. Conozco tu historia, sé lo que pasaste, que la vida te cagó a palos y a mí también. Pero ¿sabés qué? La puta vida no puede con nosotros, se tiene que poner de nuestro lado. Y acá está”, se escucha decir a Jorge en la ceremonia.

Romina, por su parte, expresa: “Yo también estoy feliz de tener una familia, este momento no me lo voy a olvidar nunca en mi vida. Te amo”.

Además, se ve que Francesco, el hijo de More Rial y Facundo Ambrosioni, tuvo un rol muy importante en la boda de su abuelo ya que estuvo presente en el momento del intercambio de anillos. Por su parte, Rocío les dedicó una canción a los novios, que emocionó profundamente a Jorge.

Por supuesto que además emoción hubo mucha diversión y por eso en las imágenes aparecen tanto Rial como Romina bailando y saltando junto a sus seres queridos en la pista.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​