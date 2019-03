En la mañana del martes 27 de marzo, Morena Rial dio a luz a su primer hijo, Francesco Benicio, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni. Con la emoción a flor de piel y mirando a cámara, Luis Ventura le envió un mensaje a corazón abierto a Jorge Rial.

“¡Gallego, felicitaciones! Ahora vas a conocer una dimensión diferente. Yo no la conozco todavía. ¡Siempre te me anticipás! La primicia la tenés vos, y das el primer paso. En este caso, sos abuelo. Llegó tu nieto y bienvenido sea. ¡Aguante Francesco!”, dijo el periodista en Involucrados.

Pía Shaw no pudo contener su emoción. “Me emociona porque lo conozco mucho a Luis y tenemos lindas charlas. Conozco al ser humano detrás del personaje de televisión y creo que esto es un antes y un después”, vaticinó la conductora, en referencia a la distancia entre Ventura y Rial, luego de que el conductor de Intrusos lo separara del ciclo en 2014.

Luego, Luis habló del ansiado nacimiento de Francesco. “Me emociona el cariño que ellos le destinaron al embarazo siendo tan jóvenes e iniciantes en una relación de pareja. Van a tener que tomar otras responsabilidades, yo los veo muy maduro a los dos", comenzó.

"Yo no puedo negar 35 años de mi vida y Rial adentro de mi vida ocupa un gran espacio afectivo y de amistad. No puedo renegar más allá de lo que pasó". G-plus

“Él (Facundo) está trabajando en AFA y Morena trabaja conmigo. Morena es mi sobrina del corazón, nos elegimos desde siempre. La que se puso en contacto conmigo cuando me alejé un poco de la familia fue ella y me dijo que me seguía queriendo. Y eso encerraba un montón de cosas. Y pensé ‘tan mal no me debo haber portado’. Estoy emocionado porque siento lo que le pasa tanto a ella como a Rocío. Forman parte de mi vida, de lo que ha sido mi pasado", continuó Ventura.

“Yo no puedo negar 35 años de mi vida y Rial adentro de mi vida ocupa un gran espacio afectivo y de amistad. No puedo renegar más allá de lo que pasó. De mi lado nunca hubo nada. Yo lo viví de una manera saludable y no sabía que del otro lado pasaban cosas. Hay otra temperatura en nuestra comunicación", finalizó.