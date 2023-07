Emotivas palabras de Pollo Álvarez al despedirse de Nosotros a la mañana: "Estoy feliz"

Luego de estar cuatro años al frente de Nosotros a la mañana, Joaquín “el Pollo” Álvarez se emocionó al despedirse del programa de eltrece y compartió unas dulces palabras al aire antes del cierre de la emisión.

"Agradezco a mis compañeros que se emocionen, porque yo los quiero mucho, los veo a todos llorando y me emociona. Es un programa de tele, la vida va para otro lado, pero la verdad es que nosotros lo vivimos mucho, como ustedes su trabajo, y hace 4 años y monedas que estoy acá, entonces pasaron un montón de cosas”, comenzó diciendo Pollo en vivo.

“Me casé, lloré, reí, veíamos lo de Messi, que a algunos les puede parecer algo pasajero, pero para mí es mi sueño que Messi vea un programa donde yo trabaje, y pasó en este programa", agregó, muy movilizado.

Por otro lado, el presentador le dedicó un momento especial a su esposa, Tefi Russo: "Sé que no es parte del programa, pero sí es parte de esta familia, porque me escuchó insultar y me escuchó reír. Así que le mando un beso grande. Le quiero agradecer a la producción, pasaron un montón de personas, pero la base siempre fue la misma".

"A todos mis compañeros, al equipo técnico muchas gracias por la onda, a Sandra Borghi que es parte importante de los 4 años y pico y del éxito de Nosotros a la Mañana... porque para mí es un éxito, está hace 7 años, nos fue muy bien, hemos pasado por picos más bajos, pero es un programa al que le va bien", añadió.

Asimismo, se mostró muy agradecido con el público: "Lo más importante son ustedes, la gente, sin gente no hay programa de televisión, no existe el programa de televisión sin gente. Estoy recibiendo un montón de mensajes de gente que se pone triste porque me voy. Les agradezco de corazón que me hayan respetado, que hace 4 años me banquen en este programa, que me sigan bancando y que se pongan tristes porque me voy de acá y contentos porque me voy a allá".

Y cerró, a corazón abierto: "Yo estoy feliz porque se viene algo nuevo y también porque el programa sigue. Así que, de corazón, muchísimas gracias a toda la gente que está del otro lado, son fundamentales para nosotros. Este equipo tiene buena leche, se lo discuto a cualquiera, o sea que, si hay que poner una ficha de confianza, yo se la pongo a este equipo, porque acá hay buena onda", concluyó expresando.

DULCE POSTEO DE POLLO ÁLVAREZ TRAS DESPEDIRSE DE NOSOTROS A LA MAÑANA

Al terminar su último programa, el Pollo Álvarez decidió compartir unas palabras en su cuenta personal de Instagram.

"Gracias, gracias y más gracias, por dejarme ser parte de sus mañanas, por dejarme entrar hace más de 4 años a tomar unos mates a sus casas y con su familia. Estoy feliz y agradecido por tanto cariño y por tanto banca", comenzó diciendo.

"Este programa me dio mucho... lograr que Messi sepa que existo y nos mire, nominaciones a muchos Martín Fierro, ir después de casarme al programa y, sobre todo, llegar a muchos de ustedes que no me conocían y tenemos una relación", compartió el Pollo. Luego, expresó: "Gracias a todo este equipo de producción (la pieza más importante de los programas), artístico y técnico que me hizo todo muy fácil", agregó.

Y culminó: "¡Nos vemos en unos días en Poco Correcto por El Trece!". Rápidamente, el posteo se llenó de likes y comentarios, entre los que se encontraba el de Tefi Russo, la mujer del Pollo, que escribió: "Te aplaudiría hasta que me piquen las palmas, pero como por acá no me escuchas te lo resumo con un 'te amo rey'. ¡Qué orgullo el laburo que hiciste durante más de 4 años!".

