La emotiva despedida de Noelia Antonelli de El Diario de Mariana: "Dejo un programa que amé hacer"

Tiempo de cambios para Noelia Antonelli (34), histórica integrante de El Diario de Mariana que se despidió del ciclo de Mariana Fabbiani.

Integrante del equipo periodístico del magazine de eltrece en las seis temporadas del ciclo, la madre de Juana (3), fruto de su relación con el periodista Federico Seeber (45), no logró contener las lágrimas en su saludo final: "Esto va a ser difícil. Yo estoy acá desde que arrancó el programa, pero la gente no lo sabe porque arranqué detrás de cámara como locutora en off. DDM me dio todo. No quería llorar, pero es obvio que va a pasar. Estoy súper agradecida, a vos, Mariana, por tu generosidad, a Lucas González (productor ejecutivo), que sabe lo que lo quiero y lo que siempre confió en mí. Gracias a todo el equipo de Mandarina (la productora), acá dejo amigos, dejo un programa que amé hacer durante un montón de tiempo, pero que bueno, así es la vida, hay que cambiar". En ese momento, Mariana exclamó: "¡Hay que crecer! Estamos orgullosos por todo lo que creciste".

Tras un abrazo cálido y entregarle un ramo de flores a su compañera, la conductora continuó: "Nos da tristeza que te vayas, pero entendemos que hay que seguir los sueños y desafíos que se van presentando. Siempre vamos a estar cerquita. Las puertas de este equipo y de este programa siempre estarán abiertas. Creciste un montón al aire y fuera del aire, y estamos re orgullosos de vos, de lo que hiciste y de lo que vas a seguir haciendo".

Entonces, Noe retomó la palabra para volver a agradecer con más énfasis: “No podría haber hecho nada sin este equipo de DDM, todos. Los chicos saben que los quiero, a Diego (Leuco), a Ángel (de Brito), la producción. Tenés un equipo muy lindo, de gente muy buena que amamos este programa, que trabajamos muy duro para que sea lo que es hoy. Principalmente Lucas, que él sabe que es un gran remador y trabajador, con todo el equipo que tiene atrás con Mario (Cella) y Mariano (Chihade). Todo mi amor para todo Mandarina, siempre”.

Ya fuera del aire, Noelia Antonelli le adelantó a Ciudad cuál será su futuro laboral: "En realidad me iba a ir sin nada concreto, pero en la última semana aparecieron propuestas y voy a conducir un programa para Laflia en el canal Ciudad Magazine. Arranca el 2 de enero y va a ir de 20 a 21, va a ser un magazine que va a ir en el horario que deja La Previa del Show. Por otra parte, voy a hacer un programa en Radio CNN los sábados a la mañana junto a mi marido, Federico Seeber".