Emotiva despedida de Diego Leuco de El Diario de Mariana: "Este programa fue lo mejor que me pasó en la vida"

El último viernes marcó la despedida de Diego Leuco de El Diario de Mariana: tras seis años años en el ciclo que Mariana Fabbiani conduce en la pantalla de eltrece, el periodista decidió dar un paso al costado y no pudo evitar la emoción en su última participación.

Luego de ver un compilado con los mejores momentos que vivió en el ciclo, Diego dijo: “Es rarísimo esto. Cuando se va acercando algún final, te vas haciendo un poco el distraído y tratás de no pensar en el último día hasta que llega. Hoy fue un día especial, es mi último día en el programa, del que me voy feliz”.

“Fue lo mejor que me pasó a nivel profesional y a nivel humano. Me dio todo lo que le puede dar un programa a una persona, desde lo laboral y desde lo personal. Me dio la primera oportunidad de trabajar en la televisión, la oportunidad de crecer y me dio muchos amigos, que son todos ustedes”.

Leuco le agradeció especialmente a Mariana su generosidad: “Obviamente le quiero agradecer a Mariana, que va a volver el lunes, una compañera de todos los días. Le agradezco la oportunidad y la confianza por haberme dado el honor de conducir en su lugar”.

El periodista recordó a cada uno de los integrantes que tuvo el ciclo en su historia y se quebró al mencionar al psicólogo Eduardo Chaktoura, quien murió en 2015 a causa de un infarto: “Estaba Eduardo, al que quiero recordar especialmente, un compañero increíble y un tipo con una generosidad pocas veces vista. Lo extrañamos siempre, desde el día que se fue”.

“Les quiero agradecer a todos, los quiero y los voy a extrañar un montón. Muchas gracias. Fue lo mejor que me pasó en la vida estar en este programa y lo voy a recordar siempre”, cerró Diego antes de despedirse a puro baile al ritmo del hit “Leña para el carbón” junto a sus compañeros, que lo abrazaron emocionados.