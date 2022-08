El emocionante momento en el que Jimena Barón le cuenta a Momo que irán a Disney: "Tuvo una especie de shock"

A días de haberse mostrado en el estudio de grabación con Momo, Jimena Barón lo sorprendió con un "notición".

La cantante le comunicó a su hijo la noticia de que viajarán a Disney, destino que el nene quiere conocer desde hace tiempo.

Y posteó en Instagram la secuencia que ilustra la reacción del pequeño, que no podía creer lo que su mamá, con alegría, le estaba contando.

JIMENA BARÓN SORPRENDIÓ A SU HIJO CON UN VIAJE A DISNEY

"Le dije a Momo que teníamos que hacer una videollamada con una gente que nos quería contratar para hacer una campaña de ropa juntos. Era mentira. Le di una sorpresa que me tiene loca de felicidad hace como un mes".

"Tuvo una especie de shock. Tardó hasta la noche en creerme....".

"Abrimos la alcancía para que se lleve su propia plata al viaje y se emocionó al ver que ahorró 3480 pesos. Le dije que son 12 dólares...".

"Te amo hijo, hacerte feliz es lo mejor qué me pasa en la vida, si no me quedara sin aire en el espacio te bajaría la luna", escribió Jime junto a la secuencia de fotos y videos.

En el clip se puede ver a Momo callado después de que su madre le contara que viajarán a Disney, sin poder creer lo que estaba escuchando.

Su mamá, muy emocionada, le repetía una y otra vez que le estaba diciendo la verdad, que juntos vivirán un viaje inolvidable.

¡Hermoso momento!