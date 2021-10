La emoción de Stefi Roitman tras enterarse que Evaluna y Camilo esperan a su primer hijo: "Llorando a mares"

El nuevo tema que presentaron Evaluna Montaner (24) y Camilo (27) fue de las más especiales de la pareja ya que fue la manera que eligieron para compartir con sus seguidores la noticia más feliz: los cantantes esperan a su primer hijo. Y sin estar ajena a esto, Stefi Rotiman dejó relucir sus sentimientos en las redes.

Esta historia comenzó cuando la hija de Ricardo Montaner y el cantante decidieron ponerle música a esta hermosa etapa de sus vidas y llenar de dulces imágenes el videoclip que muestra cómo reaccionan sus seres queridos al conocer que se agranda la familia.

Y una de las más conmovidas por esto fue la novia de Ricky Montaner y cuñada de Evaluna, tal como se ve en las imágenes de la canción Índigo. Además, la actriz argentina reconoció que es un momento de mucha sensibilidad para ella: “Llorando a mares”, escribió en Instagram Stories.

Stefi Roitman: "Llorando a mares. No puedo con la emoción y la sensibilidad estos días". G-plus

“No puedo con la emoción y la sensibilidad estos días. De por sí, soy la más sensible del mundo… y ahora, no sé. Esta época está como más explotada aún, de piel de gallina y lágrimas en los ojos”, cerró en otro posteo, con una postal de su cara en primer plano donde se la ve visiblemente movilizada.

Fotos: Capturas de Instagram Stories