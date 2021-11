La emoción de Sergio Lapegüe al ganar su premio Martín Fierro de Cable tras superar el covid: "Después de tocar fondo, todo lo que viene es bendición"

Luego del difícil momento que le tocó vivir a Sergio Lapegüe cuando este año atravesó un cuadro de covid por el que estuvo internado más de 20 días, el periodista vivió una gran alegría al ganarse un premio a la Mejor Labor conducción-animación masculina por su trabajo en Tempraneros (TN) en los Martín Fierro de Cable.

Emocionado y con su galardón en la mano, el periodista compartió unas profundas palabras: “Ay, Dios mío. Qué año, mamita, ¿no? Después de tocar fondo, todo lo que viene es bendición. Todo es bendición. Soy un agradecido de la vida, de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo y de la oportunidad que me dio la vida de nuevo”, comenzó diciendo,

“Soy feliz haciendo este trabajo, me encanta hacerlo cada día. Quiero agradecer a la producción del canal que me apoyan en mis locuras porque mi forma de conducir no es mi habitual. Y quiero agradecer a APTRA por la generosidad de darme la oportunidad de recibir el Martín Fierro”, agregó.

Y cerró, a flor de piel: “Soy un agradecido de mis amigos y de las personas que trabajan conmigo porque un conductor puede ser bueno o malo, pero necesita el respaldo de la producción periodística, de los técnicos, camarógrafos, movileros, fotógrafos, maquilladores y fundamentalmente, la gente que está del otro lado”.

