La emoción de Gabriel Oliveri tras convertirse en el nuevo eliminado de Pasaplatos Famosos: "Este programa me curó el alma"

Luego de haberse mostrado muy feliz por el gran avance que hizo desde que debutó en Pasaplatos Famosos, el programa que conduce Paula Chaves por eltrece, Gabriel Oliveri debió despedirse de sus compañeros y el jurado después de haber sido elegido para que abandone el certamen.

En esta oportunidad, el equipo verde –a cargo de Juan Gaffuri- y cuya presentación estuvo en manos de Geraldine “Gege” Neumann y Jorge “Carna” Crivelli fue el ganador de la jornada. De esta manera, Sebastián Cobelli y Gladys “la Bomba Tucumana” (del equipo rojo y con Pablo Massey como líder) quedaron en la cuerda floja, a la espera de ver quién dirimirá su permanencia junto a Oliveri.

Por último, después de que Massey decidiera que fuera Gladys quien tenga la última oportunidad de ser juzgada con su compañero, el veredicto final del chef Gabriel Oggero fue que Gabriel Oliveri quedara eliminado del certamen: "Gracias, genios. Quiero agreadecer a la producción porque este programa fue curativo y decirle a la gente que no espere a ver si tiene un talento para hacer cosas. A veces, hacer logra que uno descubra cosas como me pasó a mí. Este programa me curó el alma", atinó a decir el eliminado, muy movilizado, ante la ovación del resto del grupo.

De esta manera, las figuras que siguen en carrera son: Aníbal Pachano, Geraldine “Gege” Neumann, Ximena Capristo, Gladys “La Bomba” Tucumana, Jorge “Carna” Crivelli, Yanina Screpante, Sebastián Cobelli y César Juricich.

Mientras que Oliveri, Evelyn Von Brocke, Sofía Macaggi, Fernanda Vives, Evelyn Scheidl, Teresa Calandra, Chanchi Estévez y Silvina Escudero ya quedaron fuera de competencia.

EL SINCERICIDIO DE GABRIEL OLIVERI EN PASAPLATOS FAMOSOS

Feliz por todos los pasos que viene dando desde que debutó en Pasaplatos Famosos, el programa que conduce Paula Chaves por eltrece, Gabriel Oliveri mostró parte de su intimidad y lanzó una confesión al aire.

“No puedo creer que estoy haciendo el quinto plato, y ya es pura intuición, te juro por Dios. Me dicen lo que hay que hacer y yo parto”, comenzó diciendo el participante, dejando en claro la felicidad que siente por su avance en el certamen.

Luego, ante la consulta de la presentadora sobre si se toma el tiempo para preparar diferentes platos en su casa, Oliveri no dudó con su respuesta ante las cámaras: “Yo nunca me cocino para mí solo, jamás”.

No puedo regar a nadie ”, cerró Gabriel, entre risas, deslizando su firme postura sobre cómo vive en la intimidad de su hogar.