La emoción de Antonio López al ver a Dolli Irigoyen como jurado en MasterChef: "La admiro mucho, no caigo todavía"

Antes de que comenzaran a realizar sus platos en MasterChef, los participantes recibieron la sorpresa de ver entre los jurados a Dolli Irigoyen (en lugar de Germán Martitegui y quien acompañó a Damián Betular y Donato de Santis) y uno de los más asombrados en ver a la chef fue Antonio López.

“La admiro mucho a la señora Dolli, estoy al borde de emocionarme. Es una persona a la cual yo veo desde muy chiquito y verla hoy, acá, es algo medio shockeante para mí”, volcó sus sentimientos el concursante, antes de abrazar a su ídola.

“Es un placer, no caigo todavía”, agregó. A lo que Dolli lo alentó antes de poner manos en la cocina para lucirse ante ella: “Te vengo viendo todos los programas. Tenés altibajos, pero pum para arriba, eh”.

Si bien intentó que una simple hamburguesa se convierta en un plato estrella para deleitar los paladares de Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, Daniela Kompel no alcanzó con las expectativas y el jurado de MasterChef se lo hizo saber.

Después de presentar unas hamburguesas de langostinos con salsa clásica y papas a la provenzal, los chefs fueron al hueso con su opinión. “¿La hamburguesa dónde está? El langostino parece crudo, no me gusta”, comenzó diciendo Martitegui.

“¿Esta es la hamburguesa? No hay nada bien en esta hamburguesa. Ni la guarnición, ni el pan, ni la hamburguesa, nada”, agregó Betular, pese a que Daniela intentara argumentar que tuvo que agregar “papa porque le quedó poco langostino”. Y De Santis cerró, picante: “La hamburguesa es incomible. No es fea, pero no se puede comer, literalmente”.

Tras escucharlos, la concursante se angustió: “Les pido perdón porque no les gustó y voy a intentar más para la próxima”, expresó. Por último, se mostró muy feliz de la reacción que tuvieron sus compañeros: “Cuando tenés una devolución negativa del jurado, es inevitable ponerse mal. Creo que, por ahí, me muestro más dura de lo que en realidad soy. Yo soy re sensible. Me emociona el apoyo de mis compañeros que son todos muy divinos y amorosos. Sentirse acompañada en un momento en el que te dan una devolución negativa, me emociona”.