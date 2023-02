La emoción de Alfa luego de que Camila lo salve de la placa de nominados en Gran Hermano: "Ella me tocó el alma"

A pocas horas de que se viva una nueva gala de eliminación en Gran Hermano 2022, Camila Lattanzio –que se había convertido en la nueva líder de la semana- debió elegir a quién salvar de placa entre Ariel, Nacho, Alfa, Marcos y Julieta.

Y fue al final del programa que la joven develó el misterio: “Perdón Ju, lo salvo a Alfita. A los dos les tengo aprecio, fue muy difícil para mí elegir entre ellos dos”, expresó.

Tras escucharla, Alfa no pudo evitar emocionarse en vivo y le dedicó unas profundas palabras Camila, con quien había despertado mucha polémica por su llamativa relación dentro de la casa: “Acá aprendés muchas cosas, te llevás muchas cosas. Y a medida que va pasando el tiempo y nos queda poco, las cosas son mucho más fuertes”, comenzó diciendo.

Más sobre este tema Camila se convirtió en la nueva líder de Gran Hermano y tendrá inmunidad en la próxima nominación

“Los sentimientos son más fuertes, los encontronazos son más fuertes, pero no deja de haber el cariño que estamos teniendo entre todos”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Yo, por Camila, sentí un cariño especial. Eso muestra que no hay diferencia de edad porque hablamos el mismo idioma y a mí me tocó el alma cuando, en aquel momento cuando me quise ir de la casa, me dijo ‘no me abandones como se fue mi papá’. ¿Qué le puedo decir? Gracias, que la quiero mucho y gracias por esta semana más acá”.

Más sobre este tema Firme consejo de Santiago del Moro a los participantes de Gran Hermano sobre los gritos de afuera: "Está en ustedes si le quieren hacer caso o no"

De esta manera, Ariel, Nacho, Marcos y Julieta deberán dirimir su permanencia en el programa de Telefe tras conocerse la decisión del público el próximo domingo.

Más sobre este tema Firme consejo de Santiago del Moro a los participantes de Gran Hermano sobre los gritos de afuera: "Está en ustedes si le quieren hacer caso o no"

CAMILA SORPRENDIÓ A TODOS SUS COMPAÑEROS DE GRAN HERMANO CON SU TALENTO EN EL PIANO

Además de haberse convertido en la líder de Gran Hermano 2022 tras superar el desafío semanal, Camila Lattanzio recibió una sorpresa especial con la que sorprendió a todos sus compañeros en el reality de Telefe.

A pedido de Santiago del Moro, la joven se dirigió a un sector de la casa –acompañada de Walter “Alfa” Santiago- donde se encontró con uno de sus instrumentos musicales favoritos.

Luego, deleitó a todos los presentes con su voz y demostró su talento para interpretar varios reconocidos éxitos que corearon varios de los hermanitos junto a ella.

¡Qué talento!