Emitirán la última entrevista a Palo Pandolfo: el músico habló con Quiero una semana antes de su muerte

El 14 de julio los conductores de Banda Soporte, German “Tano” Nieto y Diego “Rulo” Gómez, visitaron la casa-estudio de Palo Pandolfo para grabar un capítulo especial de su programa que, en primera instancia, saldría al aire en agosto. Los periodistas jamás imaginaron que esa entrevista sería la última declaración pública del músico.

Ante la sorpresiva muerte del artista de 54 años el jueves pasado, desde Quiero música en mi idioma y la producción de Banda Soporte, se decidió poner al aire este programa a modo de homenaje y como documento de quien fuera un referente del rock argentino.

El capítulo especial de Banda Soporte, con el ex líder de Don Cornelio y la zona y Los visitantes, lo muestra ensayando y en una distendida charla en donde habla de su nuevo lanzamiento y el formato electro-acústico del dúo que conformó en esta etapa de su carrera, repasa su extensa obra e incluso hay lugar para reflexiones sobre el trap y los distintos géneros musicales que se escuchan hoy.

Pero, además, recorta el espíritu y la fuerza de un artista que supo ser pop, rock, postpunk, dulce y melancólico. “Cuando hago un análisis de los movimientos que hice en mi vida me siento en una causalidad, en un cauce que me lleva y nada lo detiene” declaraba Palo en esta entrevista realizada por el “Tano” Nieto en la que también agregaba que su mayor placer era tocar en vivo.

“Tocar en vivo me vuelve loco y la ruta es lo máximo, me da una libertad total. No necesito ni plata ni nada, con la guitarra y un pasaje de micro desde Liniers te recorro el país y soy productivo”, aseguró Palo, una semana antes de su trágico desenlace.

Este homenaje a Palo Pandolfo, con su última entrevista televisiva, se estrenará hoy a las 22hs y repetirá martes 18hs, jueves 23hs y domingos 24hs por la pantalla de Quiero música en mi idioma.