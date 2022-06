Emily Lucius y Sabrina Carballo despotricaron contra Melody Luz y pusieron en duda sus malestares en El Hotel de los Famosos

Melody Luz en el último desafío de El Hotel de los Famosos frente a Emily Lucius y Sabrina Carballo molestó a las participantes del reality. Sus cuestionamientos fueron por El triunfo deen el último desafío defrente amolestó a las participantes del reality. Sus cuestionamientos fueron por los malestares que dice tener la bailarina lo que, según ellas, le da ventaja en los juegos por estar descansada.

“No es que no quiero que descanse. Lo que no me parece lógico es que si ella descansa, yo también y vos. Yo hoy jugué con la presión por el piso. Ya no sabía qué más comer, qué más tomar”, aseguró la hermana de Belu Lucius.

“Aparte, bolud…, ayer garch… Entonces para la noche tenés fuerza para garch…, de día estás cansada. Es obvio que si a la noche garch… y de día te levantás temprano, vas a querer seguir durmiendo. Es lógico, bolud...”, se sumó la actriz, en una charla donde terminaron llorando de impotencia.

"Voy a dejar de creer tanto en su palabra que si vos me decís que te sentís mal, yo soy tan buena que voy con el tecito y le hago comida vegetariana especial. ¡Soy una bolu...!". G-plus

BELU LUCIUS PUSO EN DUDA LOS MALESTARES DE MELODY LUZ EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“Es difícil competir así. Melody se viene sintiendo mal todos los días y se le permite descansar siempre”, se quejó.

“Yo siempre voy a jugar de la manera correcta y no haciendo trampa y tratando de sacar ventaja porque yo soy así”, afirmó. “Voy a dejar de creer tanto en su palabra que si vos me decís que te sentís mal, yo soy tan buena que voy con el tecito y le hago comida vegetariana especial. ¡Soy una bolud…!”, lanzó la influencer.

“Siempre que se siente mal, descansa y de repente se activa para jugar”, cuestionó, mientras Sabrina fue por más. “Y a la noche tiene energía para garch...”, cerró, sobre los apasionados encuentros que tiene Melody con Alex Caniggia.