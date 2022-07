Emily Lucius rompió el silencio tras su salida de El Hotel de los Famosos: "Lloro todos los días"

En diálogo con LAM, Emily Lucius se sinceró respecto a las críticas que recibió en las redes sociales tras su salida de El Hotel de los Famosos y contó cuánto la afectaron los comentarios.

“Me vieron tres personas en lo que va del día y me dijeron: ‘Vos lloraste ayer, ¿no?’. Desde que salí del Hotel, lloro todos los días, es una angustia muy grande la que siento”, dijo la influencer.

Luego, detalló: “Estuve un mes en cama, con mucha asistencia médica, con mi familia que me contuvo, pero lo que la gente no sabe es que yo ya salí del hotel hace dos meses”.

“En el primer mes y medio bajé mucho de peso, estaba con mucha angustia y tristeza. Lo que se vivió adentro del hotel fue un juego, era una competencia, no fue la realidad”, explicó Emily.

Respecto a cómo ella lo vivió, aseguró: “Yo la pasé bárbaro, nos divertimos un montón y me llevó bien con todos. El tema es que se muestra lo que se quiere mostrar y está perfecto, porque los productores deciden”.

EMILY LUCIUS HABLÓ DE LA SUPUESTA PELEA CON SU HERMANA, BELU

Emily Lucius habló de la pelea que habría tenido con su hermana, Belu, debido a su rol en El Hotel de los Famosos y su acercamiento a Martín Salwe.

“También inventaron que me peleé con mi hermana y nada que ver, somos chicas super sencillas. Me apena mucho no poder estar disfrutando de verme en la tele, porque es la primera vez que salgo”, dijo la influencer a LAM.