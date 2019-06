Embarazada de seis meses, Violeta Urtizberea reveló su particular antojo: "Me duermo con un balde de pochoclo"

Invitada a Cortá por Lozano, el martes por la tarde Violeta Urtizberea (34) se vistió de color lila, y entre risas juró que no fue premeditado como forma de lucir su pancita de seis meses de embarazo de Lila, su primera hija junto a Juan Ingaramo (27). Risueña, la actriz del filme de terror Diablo Blanco reconoció que ultimamente "sólo habla del embarazo" y contó: “Ya estaba acostumbrada a despertarme tres veces por noche para hacer pis, pero ahora son cinco”.

En cuanto a los cambios en los gustos y los antojos, Violeta afirmó: “Se me exacerbaron los antojos que ya tenía, le pongo pimentón y picante a todo. Con lo dulce hago cerdadas, como agarrar un chocolate y ponerle dulce de leche arriba, y mezclarlo con helado. Combino, como que nada me basta”.

Luego de asegurar que no hará un baby shower, Urtizberea le contó a Vero Lozano cómo se enteró de que estaba en la dulce espera: “Tenía un atraso, pero soy irregular… Los primeros días que no me venía lo tomé como algo natural, después pensé que podía ser. Justo estrenaba la obra (N de la R: Terapia amorosa, junto a Benjamín Vicuña y Fernán Mirás) y no quería saberlo antes del estreno. Entonces dije ‘lo niego’. Estrené para la prensa y a los cuatro días fui a la farmacia para comprar un test de embarazo, y me lo hice al otro día”.

"Me enteré del embarazo como tres semanas después de lo normal. Eso me parece que está bueno porque a veces saberlo tan rapidito genera ansiedad. Se hace largo”. G-plus

“No fue emotivo y esas cosas. Fue una linda noticia, pero fue como pensar ‘¿qué hacemos? Ahora hay que llamar a un médico’. No fue como ‘¡oh, mi amor!’. Después nos fue cayendo la ficha. Las reacciones no son cómo en las películas. Pensé que iba a reaccionar más película, que nos íbamos a abrazar”, continuó con absoluta franqueza. Así, la artista le vio el lado positivo a la postergación de la feliz noticia: “Así que me enteré del embarazo como tres semanas después de lo normal. Eso me parece que está bueno, porque a veces saberlo tan rapidito genera ansiedad. Se hace largo”.

Al final, Juan Ingaramo mandó al frente a su pareja con su flamante e incontrolable antojo, por lo que Violeta Urtizberea admitió entre carcajadas: “Me la paso haciendo pochoclo dulce. Y pienso en eso todo el día. Me compré la máquina (pochoclera) y después el caramelo lo hago yo, y lo envuelvo. Pero me voy a dormir con un balde de pochoclos. El otro día me cayeron mal, en mitad de la noche grité, Juan me preguntó que qué me pasaba, que si era una contracción. Pero creo que estaba soñando con pochoclo, claramente me había caído mal el pochoclo”.