Embarazada de seis meses, Barby Franco explicó por qué el médico le indicó reposo: "Se me ponía la panza dura"

Luego de que Barby Franco contara que el médico le indicó reposo para proteger su embarazo, las declaraciones de Fernando Burlando llamaron la atención.

"Barby tiene muchos problemas últimamente. Está con reposo, no la estamos pasando de la mejor manera y lo está disfrutado (el embarazo) de una manera muy especial", había dicho Fernando en diálogo con Intrusos.

Acto seguido, Barby charló con Teleshow y aclaró que jamás le dolió nada pero que el obstetra le indicó reposo por precaución y ella, para evitar especulaciones, explicó el contundente motivo.

“Nunca me sentí mal, nunca me dolió nada. Solo se me ponía la panza dura y yo pensaba que era la bebé que se movía", contó.

Y explicó que, en realidad, eran contracciones.

"Solo se me ponía la panza dura y yo pensaba que era la bebé que se movía". G-plus

"Las tenía unas nueve o diez veces al día y su duración era de cinco a 20 segundos. Hoy por suerte ya no me pasa. Yo al principio estaba feliz porque pensé que era la bebé moviéndose, ¡pero no!”, sumó.

"Está todo controlado y perfecto. Está todo bien y nunca me asusté ni nada, era bajar un cambio" G-plus

Antes de cerrar, hizo una contundente aclaración.

"Está todo controlado y perfecto. Está todo bien y nunca me asusté ni nada, era bajar un cambio", cerró, con claridad.

¡A descansar!