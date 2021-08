Elizabeth Vernaci abandonó su programa radial en pleno aire por la falta de protocolos: "¿Nos van a seguir haciendo venir a trabajar sin protección?"

Al llegar a radio Pop y darse cuenta de que aún no estaban los acrílicos separadores (que hacen que las personas mantengan la distancia), Elizabeth "La Negra" Vernaci se enojó muchísimo e hizo un fuertísimo descargo al aire.

"¿Cuándo van a poner el coso? Porque está la Delta dando vueltas entre nosotros. Ya hay circulación comunitaria en Capital, en Provincia de Buenos Aires y en Córdoba ni hablar", comenzó su descargo.

Y habló sin filtro sobre la falta de protocolos en la radio: "Estamos en un momento complicado de nuevo, la variante Delta ya entró. Y una vez que entra, recordemos como fue hace un año y medio que dijimos hay 100 casos y pasamos a tener muertos en la familia. ¿En serio nos van a seguir haciendo venir a trabajar sin protección? ¿Hace cuánto la pedimos? ¿3 semanas?".

"Cuídennos un poquito, un mínimo, dale. Con la salud no se jode, hermano. Tres semanas trabajando así no se trabaja, punto" G-plus

En ese punto, remarcó que espera que tanto a ella como a sus compañeros la cuiden porque a pesar de la pandemia de coronavirus siguen yendo a trabajar. "Cuídennos un poquito, un mínimo, dale. Con la salud no se jode, hermano. Tres semanas trabajando así no se trabaja, punto. Yo me levantaría en este momento y me iría a mi casa. Pero después la loca, la Negra está loca, viste como es... Pero la verdad es lo único que deberíamos hacer: levantarnos e irnos a nuestras casa. Esto es inadmisible, en un trabajo es inadmisible”, explicó.

Al volver del tema musical, anunció que abandonarían el programa hasta que la radio les diera la protección que necesitan para ir a trabajar sintiéndose seguros. "Es ridículo que estemos hablando todo el tiempo de cuidarse y seamos incoherentes. Tenemos que cuidarnos para mantener un discurso coherente. Después, no nos podemos quejar y ya tuvimos una experiencia horrible acá dentro. Cada vez caían más y cuando nos dimos cuenta éramos dos programas enteros infectados. Cuando no te cuidan, cuidate vos. Cuando nos digan que están los estudios en condiciones, volveremos a trabajar", sentenció.

¡Clarito!