Eli Sulichin sorprendió a Benjamín Vicuña con un inesperado pedido en medio de una entrevista

A pocos días del final de El Primero de Nosotros, novela de Telefe que tuvo a Benjamín Vicuña como uno de los protagonistas principales, el actor le dio una nota a Diego Poggi, a través de las redes sociales de Telefe, y Eli Sulichin lo sorprendió con un pedido en vivo.

En el tramo final de la entrevista que el periodista le hizo a Vicuña, la novia del actor, quien estaba recostada a pocos metros suyo, le dijo "despedite de la gente". Sin embargo Benjamín le puso humor a la “interrupción” de Sulichin en el vivo y bromeó: "Me dice que pida helado".

EL PEDIDO DE ELI SULICHÍN Y LA BROMA DE BENJAMÍN VICUÑA

Diego Poggi: -¿Con quién viste el capítulo? ¿Estás solo? Me imagino que no…

Benjamín Vicuña: -Estoy con mi novia, que está ahí. Está tirada acá abajo. Si la muestro la me mata.

Poggi: - ¿Estás bien, contento? Estás en un buen momento.

Vicuña: -Estoy feliz. Estoy en un súper buen momento, disfrutando de lo que hago. Estoy muy tranquilo, en paz con mis hijos. En un momento de madurez y con el corazón lleno.

Poggi: -Bueno, Benja, te agradecemos. No te queremos quitar más tiempo. Sabemos que estás haciendo más cosas, trabajando, con un montón de proyectos...

Vicuña: -Muchas gracias... ¿Qué? ¿Qué me decís (le pregunta a Eli)?

Eli Sulichin: - Despedite de la gente…

Vicuña: - Me dice que pida helado (bromea y se ríe). No, me dice que me despida de la gente. Y es verdad. Le quiero agradecer a todas las personas que están bancando a esta hora, que bancaron todos estos meses. Les quiero agradecer de corazón. Yo sé cómo disfrutaron la historia, cómo la vivieron y cómo la bancaron.