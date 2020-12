La efusiva reacción de Nazarena Vélez tras el anuncio de casamiento de Barbie: "¡Estoy como loca, muy feliz!"

Las placenteras vacaciones de Barbie Vélez en Punta Cana se vieron coronada con la propuesta de casamiento de Lucas Rodríguez, con quien la actriz lleva casi 4 años de relación.

Rodeada por un grupo de familiares que viajó con ella, como es el caso de su padre, Alejandro Pucheta, Barbie compartió el especial anuncio, escuetamente, en Instragram, mientras que Nazarena Vélez celebró la noticia a la distancia y con mucha emoción.

"Ella está feliz y eso para mí es fundamental. Así que habemus casamiento. Estoy como loca, tengo una felicidad que no tienen idea". G-plus

"¡Estoy como loca! ¡Quiero que sepan que estoy como loca! Imagínense que mis hijos, naturalmente, me dan alegría ya con solo existir, entonces, cuando uno ve que los hijos están bien, que empiezan a sentirse realizados y empiezan a armar una vida con una persona que aman tanto, como es el caso de Lucas, porque Lucas ama profundamente a Barbie, y Barbie ama profundamente a Lucas… Es una relación tan hermosa, tan sana, tan linda y de tanto amor que yo estoy como loca. Yo ya lo sabía, ya me había chusmeado Lucas, y la propuesta llegó allá, en Punta Cana”, dijo la actriz y productora en una secuencia de videos que subió a su red social, visiblemente conmovida.

Luego, sobre el pedido de casamiento, puntualizó: "A ella no le gusta contar mucho de su intimidad, por eso yo trato de ser cuidadosa con lo que cuento, pero estoy muy contenta y ella, fundamentalmente, está muy contenta". Y agregó: "Ale (Pucheta) no los quiso grabar mucho para respetar su intimidad, pero yo le dije 'ponete lejos y grabalo'. Yo quería ver todo, ver su carita, ver lo que le pasaba. Estoy súper contenta, feliz. Ella está feliz y eso para mí es fundamental. Así que habemus casamiento. Estoy como loca, tengo una felicidad que no tienen idea".