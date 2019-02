La detención de Dante Casermeiro (19), hijo de Federica Pais (50) el último domingo, conmociona a la sociedad. El joven fue apresado junto a su amigo Octavio Laje (20) y ambos fueron imputados por el fiscal Martín Gómez bajo la carátula de “robo calificado agravado por el uso de armas de utilería”.

Eduardo Feinmann (60) analizó el caso en su ciclo de A24 y fue durísimo: “Vamos a hablar del riesgo país. Pero no del económico, sino de la familia Pais. La verdad que nos sorprendimos cuando conocimos la información de que uno de los hijos de Federica Pais era un motochorro. Y lo vimos perfectamente bien en las imágenes cuando era detenido junto con su cómplice: un tal Laje de apellido. Su padre, jefe de gabinete de Lousteau, diplomático. Estamos hablando de 'nenes bien', de eso se trata. No son nenes pobres de la villa que eligieron el camino del delito”.

Feinmann aseguró que tenía información exclusiva acerca del padre de Dante: “¿Si yo le cuento que el papá estuvo preso por robo? De un padre chorro a veces sale un pibe chorro y motochorro”, aseguró. Luego, mostró la denuncia que una mujer realizó contra Damián Casermeiro, exmarido de Federica, por sacar mercadería de un supermercado sin pagar. “Este es el padre de Dante. Padre chorro, Dante chorro. Es muy impresionante, muy impresionante”.

Y apuntó contra Federica: “Hoy escuché a la madre, que en un momento dijo que tenía vergüenza. Y claro, obviamente, ¿cómo no tener vergüenza ante el hecho concreto de que su hijo es un motochorro peligroso? Entiendo la vergüenza que pueda tener una madre. ¿Pero tratar de justificar lo injustificable diciendo que el arma era de juguete? A la víctima no le importa cuando le ponen un arma en el pecho si es de madera, de juguete, si es una réplica, si es de balines, la víctima no sabe”.

“Y la señora usó la palabra 'piedad'. El que sufre o padece es la víctima, no es Dante que es el victimario. No funciona así la vida. Piedad se pide por las víctimas, no por los motochorros”, agregó el periodista.

El conductor se mostró indignado al referirse a las imágenes de Dante y Laje riéndose arriba de un patrullero: “Ellos se matan de risa y mostrando así las cadenas ahí también se están mofando de las víctimas. Nos encontramos con delincuentes, chicos bien, apañados por sus padres en definitiva. No importa de dónde salga el chorro, son todos iguales. Hacen padecer, hacen sufrir. Los nenes buenos no salen de caño. El que las hace, las paga”, cerró Feinmann.