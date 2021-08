Edith Hermida, lapidaria con la necesidad de Pampita de mostrarse “perfecta”: "Hizo una fiesta por los 10 años con Vicuña y después pasó lo de la palta"

El baile del caño de Pampita en La Academia de ShowMatch a poco más de dos semanas de dar a luz a Ana García Moritán, sigue generando polémica en los ciclos de TV a raíz del supuesto riesgo que corrió la jurado al animarse a hacer esa performance. En Bendita, Edith Hermida volvió a criticar a la modelo, esta vez por sus ganas de mostrarse “fabulosa” junto a su familia ensamblada, y le recordó el episodio que terminó con su matrimonio con Benjamín Vicuña, a poco de festejar sus diez años juntos.

“Me dijeron envidiosa y poco sorora, pero la verdad es que todas envidiamos a Pampita, todas queremos tener los canjes de Pampita, el cuerpo de Pampita y la cuenta bancara de Pampita”, dijo Edith, tras el informe en el que se analizaron las repercusiones de sus dichos sobre “la necesidad frívola de parecer sexy” de la modelo.

“Yo sigo pensando lo que dije ayer con respecto a los cambios de la mujer y a esta necesidad que quizá tiene, y no quiero focalizar en Pampita, de mostrarse sexy, sensual y fabulosa. Cada uno puede hacer lo que quiera y vivirlo como quiera, pero yo, en lo personal, opino porque el aire es gratis y porque soy panelista”, insistió la panelista con sus argumentos, antes de dar paso a una frase lapidaria.

“A mí no me gusta, no me gusta. Me parece que Pampita tiene la necesidad siempre de mostrar esa familia feliz. Alguna vez lo hizo con Benjamín Vicuña: hizo una fiesta celebrando los diez años de amor y a los dos meses pasó lo de la palta y todo eso. Necesita mostrar algo, la familia feliz y todo fabuloso, y verse sexy, y a mí no me gusta”, concluyó Edith Hermida, sobre el recordado episodio del motorhome de la filmación de El hilo rojo, con la China Suárez.