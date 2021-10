Edith Hermida le hizo un tremendo reclamo a Pampita: "Fui a su programa y me hicieron esperar cuatro horas"

En el ojo de la tormenta mediática tras su contundente crítica a Susana Giménez, Edith Hermida recordó su cruce a Pampita y manifestó que "con ella se le fue la mano"... pero le hizo un tremendo reclamo en vivo.

La panelista de Bendita recordó el día que fue invitada a Pampita Online y se despachó sin filtro en LAM: "Fui una vez al programa de Pampita. Me pedí el día en la radio porque yo soy cholula, la quería conocer, y estuve cuatro horas esperando para salir al aire. Pero bueno, la conocí. Es hermosa Pampita".

"¡¿Cuatro horas?!", reaccionó Ángel de Brito, y Hermida asintió y amplió: "Empezaron tarde las grabaciones. Ese día estaba Esmeralda Mitre y se enojó. Pero yo soy cholula, estaba ahí chusmeando. Me encantaba igual".

Pese a que el descargo de Edith Hermida sobre lo ocurrido en su visita al programa de Pampita fue en un tono buena onda, De Brito no pudo creer la tremenda demora: "Nunca vi que una grabación tarde cuatro horas. ¿Qué estaban haciendo?".

Y la panelista de Beto Casella señaló: "Estuve esperando cuatro horas porque estaban haciendo una grabación. En ese momento, ella estaba de novia con Pico Mónaco".

A principios de agosto, Edith Hermida cuestionó a Pampita por volver a La Academia y a Pampita Online, a menos de dos semanas de ser mamá de Ana. Y fue aún más determinante al verla bailar el caño.

"Me parece que las mujeres luchamos un montón para tener tres meses de licencia, que es lo que corresponde, porque a las mujeres les cambia mucho el cuerpo durante nueve meses, se prepara para lo que está por venir", comenzó diciendo la panelista de Bendita.

Y agregó, durísima: "Pampita tiene una motivación más frívola para mí, no necesita la plata. Tiene una necesidad de seguir mostrándose sexy más allá de todo. Tiene una necesidad narcisista y no me gusta, y no empatizo con ella, y opino porque el aire es gratis y soy panelista".